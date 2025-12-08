Un bărbat din Buzău, reținut după ce și-ar fi aruncat brățara electronică de monitorizare pe geamul trenului. Cum a motivat

Un bărbat a fost reţinut de poliţişti după ce în timp ce se afla într-un tren şi-ar fi demontat brăţara electronică de monitorizare, pe care o purta în urma emiterii unui ordin de protecţie, şi ar fi aruncat-o pe geamul ferestrei din compartiment.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, oamenii legii au fost sesizaţi de către dispecer despre faptul că a fost generată o alertă a sistemului informatic de monitorizare electronică.

"Din cercetări a reieşit că, la data de 6 decembrie a.c., în timp ce se afla în trenul cu ruta Bucureşti - Buzău, bărbatul ar fi demontat brăţara de monitorizare electronică şi ar fi aruncat-o pe geamul trenului, deşi ordinul de protecţie îi impunea să poarte permanent dispozitivul electronic de supraveghere. În scurt timp, bărbatul a fost depistat în zona Gării Buzău şi, pe bază de ordonanţă, poliţiştii l-au reţinut pentru o perioadă de 24 ore, pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie", a transmis IPJ Buzău.

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că bărbatul ar fi aruncat brăţara electronică în zona haltei Pietroasele şi ar fi motivat gestul în faţa autorităţilor prin faptul că nu se simţea confortabil purtând dispozitivul respectiv.

