Un tren cu 30 de pasageri și-a avariat locomotiva după ce a lovit osii metalice puse de doi adolecenți pe șine

05-12-2025 | 14:12
Gest iresponsabil făcut de doi adolescenţi din judeţul Caraş-Severin. Băieții au așezat pe şine obiecte mari de fier, pe care un tren de călători le-a lovit. Iniţial cei doi au fost reţinuţi, iar acum sunt anchetaţi în libertate.

Roxana Tivadar

Făptaşii, doi băieţi, de 16 şi 17 ani, au fost identificaţi joi, la câteva zile după ce au pus pe calea ferată două osii metalice care cântăreau 50 de kilograme fiecare.

La scurt timp după, pe acolo a trecut un tren InterRegio, care circula de la Bucureşti la Timişoara cu 30 de călători.

Mecanicul nu a reuşit să oprească trenul la timp şi a lovit obstacolele. Locomotiva a fost avariată după impact. La faţa locului a fost trimisă o echipă de intervenţie care a avut nevoie mai mult de o oră să deblocheze traficul.

După incident, poliţiştii de la transporturi au început o anchetă. Au stabilit că bucăţile metalice proveneau de la nişte cărucioare, folosite la reabilitarea căii ferate.

Suspecţii le-au demontat şi reasamblat pe şine, din amuzament, după cum le-au spus anchetatorilor.
Acum sunt anchetaţi în libertate, pentru distrugere şi semnalizare falsă.

Sursa: Pro TV

