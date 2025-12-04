Doi minori au fost reţinuţi după ce ar fi pus osii în calea unui tren în care se aflau 30 de persoane

Stiri actuale
04-12-2025 | 12:07
sine de cale ferata
iStock

Doi minori au fost reţinuţi de poliţiştii din Caraş-Severin în urma incidentului de siguraţă feroviară de sâmbătă seară, fiind suspectaţi că au pus osii pe linia ferată, în calea trenului Bucureşti – Timişoara în care se aflau 30 de pasageri.

autor
Sabrina Saghin

Trenul a fost atunci oprit aproximativ o oră şi nimeni nu a fost rănit.

„În date de 29 noiembrie 2025, la ora 19.20, poliţişti de la Serviciul Judeţean Poliţie Transporturi Caraş-Severin au fost sesizaţi că trenul IR 1691 care circula pe magistrala 100 din direcţia Bucureşti către Timişoara, în zona staţiei CF Cruşovăţ, jud. CS, la km CF 423 + 094 ar fi lovit un obstacol (osie de cărucior) aflat pe calea ferată. În tren erau aproximativ 30 de călători.Trenul a staţionat aproximativ o oră şi după finalizarea cercetării la faţa locului şi-a continuat deplasarea. În urma evenimentului nu au fost persoane rănite”, a transmis IPJ Caraş- Severin.

Poliţiştii au întocmit atunci dosar penal pentru infracţiunea de distrugere sau semnalizare falsă.

În urma investigaţiilor, poliţiştii au identificat doi minori care au pus cele două osii pe linia de cale ferată.

Citește și
Wieslaw Kukula
Șeful Armatei poloneze: „Rusia a început perioada de pregătire pentru un război cu Polonia”

„În urma activităţilor investigative desfăşurate de poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Caraş-Severin din cadrul SRPT Timişoara, au fost identificaţi doi minori bănuiţi de amplasarea celor două osii metalice pe linia de cale ferată în zona staţiei CF Cruşovăt. Cei doi minori au fost depistaţi şi conduşi la sediul Poliţiei împreună cu reprezentanţii legali. Având în vedere gravitatea faptelor şi riscul major generat pentru siguranţa circulaţiei feroviare, poliţiştii au dispus reţinerea celor doi minori, în conformitate cu procedurile prevăzute de legislaţia în vigoare”, a mai precizat IPJ Caraş-Severin.

De asemenea, poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Caraş-Severin s-au sesizat din oficiu pentru săvârşirea infracţiunii de neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa, din culpă.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş.

Sâmbătă seară, în judeţul Caraş-Severin, un tren de persoane a lovit o osie de vagonet amplasată pe linia ferată.

O a doua osie a fost găsită în zona incidentului, pe o altă linie, după ce mecanicul trenului a reuşit să oprească garnitura feroviară.

Directorul Agenţiei de Investigare Feroviară Română (AGIFER), Laurenţiu Dumitru, afirma că incidentul de siguranţă feroviară a avut un potenţial de pericol foarte ridicat.

Sursa: News.ro

Etichete: tren, minori, cale ferata,

Dată publicare: 04-12-2025 12:07

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Exerciții de luptă urbană, într-o stație de metrou din Berlin: „Putem fi desfășurați dacă situația o cere”
Stiri externe
Exerciții de luptă urbană, într-o stație de metrou din Berlin: „Putem fi desfășurați dacă situația o cere”

Polonia ia măsuri drastice, pentru a împiedica alte acte de sabotaj, ca cel de weekendul trecut. Atunci, o cale ferată a fost aruncată în aer, în apropierea Varșoviei.

Șeful Armatei poloneze: „Rusia a început perioada de pregătire pentru un război cu Polonia”
Stiri externe
Șeful Armatei poloneze: „Rusia a început perioada de pregătire pentru un război cu Polonia”

Polonezii îi caută pe cei responsabili pentru ceea ce premierul Tusk a numit „un act de sabotaj fără precedent”. O explozie a avariat, în weekend, o cale ferată, considerată rută-cheie pentru livrarea de ajutoare militare către Ucraina.

Polonezii îi caută pe autorii „actului de sabotaj fără precedent” de la calea ferată: „Un serviciu de informații externe”
Stiri externe
Polonezii îi caută pe autorii „actului de sabotaj fără precedent” de la calea ferată: „Un serviciu de informații externe”

Polonezii îi caută pe cei responsabili pentru ceea ce premierul a numit, cităm, „un act de sabotaj fără precedent”. O explozie a avariat, în weekend, o cale ferată, considerată rută-cheie pentru livrarea de ajutoare militare către Ucraina.

Recomandări
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj
Alegeri locale 2025
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță una strânsă, potrivit unui sondaj INSCOP. Pe primele locuri în top se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

Alegeri locale parțiale în România. Ce atribuții au primarul, consiliul local și consiliul județean
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale în România. Ce atribuții au primarul, consiliul local și consiliul județean

La 7 decembrie 2025 au loc alegeri locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, precum şi pentru primari din mai multe comune sau oraşe.

Reacția Ucrainei după ce România a distrus una dintre dronele sale maritime de atac. MApN a oferit primele imagini | VIDEO
Stiri actuale
Reacția Ucrainei după ce România a distrus una dintre dronele sale maritime de atac. MApN a oferit primele imagini | VIDEO

Forțele Navale Române au distrus, miercuri, o dronă maritimă, care ulterior s-a dovedit a fi un model „Sea Baby”, de fabricație ucraineană. În schimb, SBU neagă că ar fi a Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Decembrie 2025

01:22:23

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
03 Decembrie 2025

01:49:13

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28