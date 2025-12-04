Doi minori au fost reţinuţi după ce ar fi pus osii în calea unui tren în care se aflau 30 de persoane

Doi minori au fost reţinuţi de poliţiştii din Caraş-Severin în urma incidentului de siguraţă feroviară de sâmbătă seară, fiind suspectaţi că au pus osii pe linia ferată, în calea trenului Bucureşti – Timişoara în care se aflau 30 de pasageri.

Trenul a fost atunci oprit aproximativ o oră şi nimeni nu a fost rănit.

„În date de 29 noiembrie 2025, la ora 19.20, poliţişti de la Serviciul Judeţean Poliţie Transporturi Caraş-Severin au fost sesizaţi că trenul IR 1691 care circula pe magistrala 100 din direcţia Bucureşti către Timişoara, în zona staţiei CF Cruşovăţ, jud. CS, la km CF 423 + 094 ar fi lovit un obstacol (osie de cărucior) aflat pe calea ferată. În tren erau aproximativ 30 de călători.Trenul a staţionat aproximativ o oră şi după finalizarea cercetării la faţa locului şi-a continuat deplasarea. În urma evenimentului nu au fost persoane rănite”, a transmis IPJ Caraş- Severin.

Poliţiştii au întocmit atunci dosar penal pentru infracţiunea de distrugere sau semnalizare falsă.

În urma investigaţiilor, poliţiştii au identificat doi minori care au pus cele două osii pe linia de cale ferată.

„În urma activităţilor investigative desfăşurate de poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Caraş-Severin din cadrul SRPT Timişoara, au fost identificaţi doi minori bănuiţi de amplasarea celor două osii metalice pe linia de cale ferată în zona staţiei CF Cruşovăt. Cei doi minori au fost depistaţi şi conduşi la sediul Poliţiei împreună cu reprezentanţii legali. Având în vedere gravitatea faptelor şi riscul major generat pentru siguranţa circulaţiei feroviare, poliţiştii au dispus reţinerea celor doi minori, în conformitate cu procedurile prevăzute de legislaţia în vigoare”, a mai precizat IPJ Caraş-Severin.

De asemenea, poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Caraş-Severin s-au sesizat din oficiu pentru săvârşirea infracţiunii de neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa, din culpă.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş.

Sâmbătă seară, în judeţul Caraş-Severin, un tren de persoane a lovit o osie de vagonet amplasată pe linia ferată.

O a doua osie a fost găsită în zona incidentului, pe o altă linie, după ce mecanicul trenului a reuşit să oprească garnitura feroviară.

Directorul Agenţiei de Investigare Feroviară Română (AGIFER), Laurenţiu Dumitru, afirma că incidentul de siguranţă feroviară a avut un potenţial de pericol foarte ridicat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













