Incident revoltător într-un vagon de tren. O tânără a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată de ploșnițe

23-11-2025 | 19:01
Incident revoltător într-un vagon de tren, pe ruta București-Sighet. O tânără de 24 de ani a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată în cușetă de ploșnițe.

Alexandra Clej,  Florentina Bălășoiu

Fata s-a trezit în timpul nopții cu mâinile și picioarele pline de răni și a fost nevoită să petreacă restul drumului pe culoar, deși plătise la CFR Călători aproape 200 de lei pe bilet. Mama ei a depus o reclamație la compania feroviară.

Tânăra s-a urcat în tren la București și trebuia să ajungă la Sighet. Pentru că urma sa faca pe drum
mai bine de 13 ore, și-a cumpărat bilet la o cușetă de 6 persoane, pentru care a plătit in jur de 200 de lei.

În timpul nopții s-a trezit de mai multe ori, din cauza unor mâncărimi și, când a aprins lumina, a avut parte de un șoc. Brațele și picioarele ei erau pline de mușcături, iar insectele ieșeau dintre saltele. Mama tinerei spune că ranile i s-au infectat.

Mama fetei: "Fiica mea a fost mușcată de ploșnițe, toată noaptea nu s-a odihnit, a mers în picioare pe culoar. Mă revoltă situația, mai ales că biletele de tren deja s-au scumpit."

Femeia a depus deja o reclamație la CFR Călători. În urma incidentului, vagonul respectiv
a fost scos din circulație. Totuși, reprezentanții companiei susțin că în fiecare vagon se face dezinsecție odată la 3 săptămâni.

Ada Meșan, purtător de cuvânt CFR Călători: "Vagonul în cauză se scoate complet din circuit, se duce la dezinfectare. S-au găsit ploșnițele, imediat s-a trecut la acest proces suplimentar."

Potrivit jurnaliștilor de la Club Feroviar, cazul nu este singular .

Adrian Bărbulescu, Club Feroviar: "Au fost cazuri similare și în trecut, aici ar trebui să răspundă totuși cineva. Se ajunge la asemenea situații din cauza curățeniei precare. Ar trebui încheiate contracte cu firme specializate și urmărit ca acele firme chiar să-și facă treaba, că dacă doar facem un contract ca să adăugăm niște bani, nu am rezolvat nimic."

Tânăra a ajuns la spital și a primit tratament de specialitate. Incidentul vine chiar după ce compania a anunțat recent majorări de tarife: începând din 14 decembrie.

Sursa: Pro TV

