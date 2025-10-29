Noi informații în cazul morții Ștefaniei Szabo. Ce decizie a luat familia medicului în privința necropsiei

Mașina directorului medical al SJU Buzău, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă a Secției Chirurgie, a fost ridicată pentru cercetări, iar familia solicită participarea unui medic legist independent la necropsie.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, anchetatorii ar fi găsit în camera de gardă a spitalului seringi si o fiolă de propofol, un anestezic puternic pe care se presupune că medicul şi l-ar fi injectat.

Anchetatorii au ridicat, miercuri dimineaţă, din curtea Spitalului Judeţean Buzău, maşina medicului Ştefania Szabo, găsită moartă cu o zi în urmă în camera de gardă a Secţiei Chirurgie, autovehiculul urmând să fie verificat.

Necropsia va avea loc în cursul zilei de miercuri

Tot miercuri, va fi făcută necropsia, iar la aceasta familia Ştefaniei Szabo a solicitat să fie prezent şi un medic legist independent.

Necropsia urmează să fie terminată în cursul zilei de miercuri, cu excepţia probelor toxicologice, care vor fi trimise la IML, iar rezultatele acestora vor veni peste cateva zile.

Între timp, surse apropiate anchetei afirmă că anchetatorii ar fi găsit în camera de gardă unde a fost descoperit trupul neînsufleţit al Ştefaniei Szabo seringi si o fiolă de propofol, un anestezic puternic pe care se presupune că medicul şi l-ar fi injectat.

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită moartă marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare. 

Femeia era de luni dimineață la serviciu, iar la miezul nopții consultase ultimul pacient. Colegii ei vorbesc despre epuizare și stres, însă anchetatorii verifică toate ipotezeleȘtefania Szabo era medic specialist în chirurgie generală și director medical al Spitalului de Urgență din Buzău. Potrivit unor surse din cadrul Spitalului de Urgență din Buzău, în ultima lună, aceasta ar fi făcut șapte gărzi.

Ștefania Szabo trecuse recent printr-un divorț. În februarie s-a despărțit de soțul ei, fost șef al serviciului Anticorupție din Buzău. Acum două zile s-au împlinit 6 ani de la nunta celor doi. Între timp, bărbatul și-a refăcut viața.

