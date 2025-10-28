Anunțul procurorilor după ce medicul Ștefania Szabo a fost găsită moartă în camera de gardă a spitalului din Buzău

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a deschis o anchetă penală pentru ucidere din culpă, după decesul doctoriței Lavinia Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Medicul Ștefania Szabo a fost găsit fără viață în noaptea de 27 spre 28 octombrie 2025, în timp ce se afla de gardă, în camera de gardă a unității medicale.

Cercetări la fața locului și probe ridicate

Potrivit comunicatului transmis de Parchetul Buzău la fața locului au fost efectuate cercetări și au fost ridicate probe pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul.

„Urmează să fie audiați mai mulți martori, cadre medicale", se arată în comunicat.

De asemenea, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale (necropsie) de către legiștii Serviciului Județean de Medicină Legală Buzău, procedură care va stabili cauza exactă a morții.

Cazul a șocat comunitatea medicală locală, doctorița Lavinia Ștefania Szabo fiind o figură importantă în sistemul sanitar buzoian.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













