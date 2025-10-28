Anunțul procurorilor după ce medicul Ștefania Szabo a fost găsită moartă în camera de gardă a spitalului din Buzău

28-10-2025 | 16:18
Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a deschis o anchetă penală pentru ucidere din culpă, după decesul doctoriței Lavinia Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Medicul Ștefania Szabo a fost găsit fără viață în noaptea de 27 spre 28 octombrie 2025, în timp ce se afla de gardă, în camera de gardă a unității medicale.

Cercetări la fața locului și probe ridicate

Potrivit comunicatului transmis de Parchetul Buzău la fața locului au fost efectuate cercetări și au fost ridicate probe pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul.

„Urmează să fie audiați mai mulți martori, cadre medicale", se arată în comunicat.

De asemenea, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale (necropsie) de către legiștii Serviciului Județean de Medicină Legală Buzău, procedură care va stabili cauza exactă a morții.

Citește și
Ştefania Szabo
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani

Cazul a șocat comunitatea medicală locală, doctorița Lavinia Ștefania Szabo fiind o figură importantă în sistemul sanitar buzoian.

Sursa: News.ro

Citește și...
Colegiul Medicilor, după decesul medicului Stefania Szabo: „Un om care a ales să fie acolo pentru alţii fără să se plângă”
Stiri actuale
Colegiul Medicilor, după decesul medicului Stefania Szabo: „Un om care a ales să fie acolo pentru alţii fără să se plângă”

Colegiul Medicilor din România (CMR) a transmis, marţi după-amiază, un mesaj emoţionant după anunţul privind moartea medicului Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean Buzău. 

Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani
Stiri actuale
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani

Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență și chirurg specializat în chirurgie generală, a fost găsită fără viață marți dimineață, în camera de gardă a unității sanitare.

 

A fost numit un nou şef interimar la ATI de la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iași, unde au murit şapte copii
Stiri actuale
A fost numit un nou şef interimar la ATI de la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iași, unde au murit şapte copii

Conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" Iaşi a anunţat, joi, numirea unui alt medic în funcţia de şef interimar al secţiei ATI.

Examenul scris pentru specialiștii în Medicina de Urgență va fi reluat. Anunțul Ministrului Sănătății, după contestații
Stiri Educatie
Examenul scris pentru specialiștii în Medicina de Urgență va fi reluat. Anunțul Ministrului Sănătății, după contestații

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în Medicina de Urgență va fi reluat pe 28 octombrie, la ora 10:00.

Medic infecționist pediatru: Din păcate, încă există reticențe în ceea ce privește vaccinarea copiilor cu serul antigripal
Stiri Sanatate
Medic infecționist pediatru: Din păcate, încă există reticențe în ceea ce privește vaccinarea copiilor cu serul antigripal

Numeroşi părinţi sunt în continuare reticenţi în ceea ce priveşte vaccinarea antigripală a copiilor, afirmă medicul infecţionist pediatru Claudina Cobzariu, de la Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu" din Capitală.

