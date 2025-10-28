Cine este Ștefania Szabo, medicul decedat la Spitalul Județean din Buzău. A fost atacată de un coleg înainte de pandemie

28-10-2025 | 19:21
Este anchetă în Buzău după o descoperire care a șocat comunitatea medicală. O doctoriță de 37 de ani, aflată în tură la Spitalul Județean, a fost găsită fără suflare într-un birou de la camera de gardă.

Dan Oprea

Femeia era de luni dimineață la serviciu, iar la miezul nopții consultase ultimul pacient. Colegii ei vorbesc despre epuizare și stres, însă anchetatorii verifică toate ipotezele.

Ștefania Szabo era medic specialist în chirurgie generală și director medical al Spitalului de Urgență din Buzău. Un coleg - alertat de sunetul continuu al telefonului ei - a găsit-o, dimineață, fără viață. Era într-un birou din camera de gardă.

Sorin Pătrașcu, manager SJU Buzău:Era în timpul activității, era de gardă și urma să iasă azi de dimineață la ora 8”.

Criminaliștii au sigilat încăperea și au prelevat probe. Printre acestea - recipiente cu medicamente și deșeuri medicale care vor fi analizate. Ancheta are în vedere mai multe direcții: de la eventuale afecțiuni pe care le-ar fi avut Ștefania Szabo până la epuizarea cauzată de programul de lucru.

Potrivit unor surse din cadrul Spitalului de Urgență din Buzău, în ultima lună, aceasta ar fi făcut șapte gărzi. Luni a venit la spital la ora 8 dimineață. După-amiază a vizitat o secție exterioară a clinicii unde se fac lucrări și apoi a intrat în gardă unde avut mai multe consultații, până puțin după miezul nopții.

Grațiela Constantin, lider sindical Sanitas Buzău: „Au fost situații când am văzut-o pur și simplu sleită de puteri, am rugat-o să meargă acasă să își vadă și de sănătatea ei și a spus: Nu, eu rămân aici că am treabă”.

Dragoș Porumb, medic: „Muncea foarte mult. Probabil trebuia să mai facă pauze, să își mai revizuiască anumite aspecte personale”.

Ștefania Szabo trecuse recent printr-un divorț. În februarie s-a despărțit de soțul ei, fost șef al serviciului Anticorupție din Buzău. Acum două zile s-au împlinit 6 ani de la nunta celor doi. Între timp, bărbatul și-a refăcut viața.

Anchetatorii urmează să îi audieze pe cei din familia femeii, dar și pe medicii și asistentele care au fost în aceeași gardă cu ea.

Tiberiu Tarcoci, IPJ Buzău: „În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările sub coordonarea parchetului”.

Sorin Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Buzău: „Nu știm nici cauzele, nici de ce s-a ajuns în aceasta situație. Lucrurile erau normale luni”.

În fața spitalului colegii Ștefaniei Szabo au ținut un moment de reculegere în memoria ei.

Ștefania Szabo a fost numită director medical al spitalului din Buzău, în decembrie 2021. Un an mai târziu a demisionat din funcție pentru că nu avea suficientă vechime pentru a ocupa postul dar - în 2023 - a revenit în această poziție.

Înainte de 2021 a lucrat în București, la Spitalul Floreasca. În acea perioadă ea a fost victima unui incident petrecut în sala de operație. În timp ce efectua o intervenție chirurgicală unei femei de 86 de ani care avea virusul hepatitei C, într-un moment de furie, un coleg a înțepat-o cu electrocauterul scos din plaga pacientei.

Chirurgul respectiv a fost pus anul trecut sub acuzare pentru purtare abuzivă.

Ipotezele luate în calcul privind moartea medicului Ștefania Szabo. „Am văzut-o pur și simplu sleită de puteri”

