Ipotezele luate în calcul privind moartea medicului Ștefania Szabo. „Am văzut-o pur și simplu sleită de puteri”

28-10-2025 | 17:35
Este anchetă la Spitalul Județean din Buzău după ce în această dimineață, o doctoriță de 37 de ani a fost găsită fără suflare în camera de gardă a unității sanitare.

Dan Oprea

Femeia intrase în tură luni seară, iar la miezul nopții a consultat ultimul pacient. Colegii doctoriței vorbesc despre o suprasolicitare din pricina gărzilor, dar anchetatorii iau în calcul și alte ipoteze.

Ștefania Szabo era medic specialist în chirurgie generală. Intrase în tură luni seară și urma să iasă din gardă, dimineață, la 8:00. După ce ar fi consultat mai mulți pacienți, doctorița s-ar fi retras într-un birou din camera de gardă unde obișnuia să se odihnească. Spre dimineață, alarma telefonului Ștefaniei suna insistent, iar un coleg a intrat să vadă ce se întâmplă. Din păcate a găsit-o fără viață și a sunat la 112.

Sorin Pătrașcu, manager SJU Buzău: „Nu știm nici cauzele, nici de ce s-a ajuns în această situație. Lucrurile erau normale luni, era în timpul activității, era de gardă și urma să iasă azi de dimineață la ora 8”.

Criminaliștii au sigilat încăperea în care a fost găsită doctorița și au prelevat probe. Au fost ridicate recipiente cu medicamente dar și deșeuri medicale care vor fi analizate.

Pentru că moartea Stefaniei este suspectă, anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze. Oamenii legii investighează dacă doctorița avea probleme de sănătate și urma vreun tratament dar și dacă moartea ar fi putut surveni din cauza stresului profesional. Surse medicale spun că în ultima lună Ștefania ar fi făcut 7 gărzi.

Grațiela Constantin, lider sindical Sanitas Buzău: „Au fost situații când am văzut-o pur și simplu sleită de puteri, am rugat-o să meargă acasă să își vadă și de sănătatea ei și a spus nu, eu rămân aici că am treabă”.

Dragoș Porumb, medic: „Muncea foarte mult. Probabil trebuia să mai facă pauze, să își mai revizuiască anumite aspecte personale”.

Dimineață, conducerea unității medicale din Buzău împreună cu medicii și asistentele au ținut un moment de reculegere în curtea spitalului în memoria doctoriței Ștefania Szabo. Apoi, colegii au aplaudat în semn de respect.

Între timp, anchetatorii audiază medicii și asistentele care au lucrat luni noapte la Spitalul Județean din Buzău. Și familia doctoriței a fost de altfel, audiată.

Tiberiu Tarcoci, IPJ Buzău: „În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările sub coordonarea parchetului”.

Stefania Szabo era divorțată și de patru ani era și directorul medical al Spitalului Județean din Buzău.

28-10-2025 17:34

Anunțul procurorilor după ce medicul Ștefania Szabo a fost găsită moartă în camera de gardă a spitalului din Buzău

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a deschis o anchetă penală pentru ucidere din culpă, după decesul doctoriței Lavinia Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău.

