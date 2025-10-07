Elevul care a amenințat școli și spitale din toată țara vrea să scape de arest. A cerut instanței să îl lase să plece acasă

Elevul bucureștean acuzat că a băgat spaima în sute de spitale, școli și instituții publice - cărora le-ar fi trimis aproape 1.000 de mesaje de amenințare - vrea să se întoarcă acasă.

Arestat preventiv la cererea DIICOT, adolescentul a contestat măsura preventivă la Înalta Curte de Casație, unde judecătorii îi analizează chiar acum solicitarea de eliberare.

Elevul de 17 ani din Capitală încearcă să-i convingă marți pe judecătorii instanței supreme să nu-l mai țină în arestul poliției, acolo unde a fost trimis de judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel pentru acuzația de amenințare în scop terorist.

Un adolescent care s-a ales cu acuzații dintre cele mai grave, după ce în urmă cu doar două săptămâni a ales să trimită, spun procurorii DIICOT care îl anchetează, 1.000 de mailuri, atât direct, cât și prin intermediul unei adolescente de 14 ani pe care a contactat-o și cunoscut-o pe internet. Mesajele au fost adresate în special școlilor din țară, spitalelor, dar și altor instituții publice.

Mesajele prin care tânărul spunea că va comite masacre în masă și apoi își va lua viața au pus pe jar o întreagă pleadă de autorități și forțe de ordine. De altfel, ăsta e unul dintre motivele pentru care judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel a stabilit că trebuie arestat preventiv pentru că este un risc, un pericol pentru societate.

Adolescentul, de față cu părinții săi, încearcă să-i convingă împreună cu avocatul său să îi revoce, dacă se poate, arestarea preventivă sau în cel mai rău caz să îl plaseze în arest la domiciliu sau sub control judiciar.

În urmă cu doar câteva luni, statul îl salva de la o situație aparent fără ieșire și refuza să-l extrădeze Statele Unite ale Americii, unde era vizat de o anchetă similară.

De altfel, i se reproșa și atunci că ar fi trimis numeroase mailuri cu mesaje de amenințare în scop terorist unor școli din Statele Unite, unor sinagogi. A pus pe jar și acolo autoritățile, iar americanii au încercat în zadar să obțină extrădarea lui peste Ocean, acolo unde l-au și avertizat că dacă va ajunge să fie nu doar anchetat, ci și judecat, riscă de tensiunea pe viață.

La finalul zilei de marți, adolescentul va afla dacă va rămâne în continuare în arestul Poliției sau se va întoarce acasă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













