Însă vizionarea mai multor episoade dintr-un serial sau navigarea pe rețelele sociale te pot ține treaz până după miezul nopții, în loc să mergi la culcare la o oră potrivită.

La ce oră ar trebui să te culci pentru un somn odihnitor

Un studiu recent sugerează că ora 22:00 este momentul optim pentru a merge la culcare. Dar cât adevăr există în această afirmație?

Colleen Lance, medic specialist în tulburările de somn, explică dacă ora la care mergem la culcare contează și oferă câteva sfaturi pentru un somn mai bun.

Studiul, realizat în Marea Britanie, a analizat datele a 88.000 de adulți și a concluzionat că ora 22:00 este cea mai potrivită pentru a merge la culcare.

Totuși, lucrurile nu sunt atât de simple, spune dr. Lance.

„Nu există o oră exactă pe care toată lumea trebuie să o respecte. Totul depinde de nevoile fiecărei persoane, iar acestea sunt diferite”, explică medicul.

Așadar, deși ora 22:00 poate fi potrivită pentru unele persoane, pentru altele nu va funcționa la fel de bine. În loc să te concentrezi pe cifrele de pe ceasul deșteptător, dr. Lance spune că ar trebui să urmărești să ai un program de somn constant.

Asta înseamnă să mergi la culcare la aceeași oră în fiecare seară, chiar dacă alegi ora 22:00, și să te trezești la aceeași oră în fiecare dimineață. Chiar și servirea cinei la aceeași oră în fiecare zi te poate ajuta să adormi mai ușor. Toate aceste obiceiuri regulate contribuie la buna funcționare a organismului.

De ce? Explicația are legătură cu ritmul circadian, ceasul intern al organismului care reglează somnul, conform Cleveland Clinic.

„Pe măsură ce soarele apune, creierul percepe lipsa luminii ca pe un semnal că este timpul să dormim. Astfel, declanșează secreția de melatonină. Această cantitate mică de melatonină determină eliberarea altor substanțe neurochimice care încep să pregătească organismul pentru somn în următoarele câteva ore”, explică dr. Lance.

Organismul are ceasuri interne care reglează și funcționarea hormonilor, a sistemului imunitar și a digestiei.

„Dacă un alt program nu este respectat, ceasurile interne ale organismului se dereglează. De exemplu, dacă aștepți până la ora 22:00 ca să iei cina, nu se știe când vei adormi, deoarece ritmul circadian este perturbat”, spune dr. Lance.

Un program de somn neregulat poate crește riscul de obezitate și diabet.

De câte ore de somn ai nevoie?

Se recomandă ca adulții să doarmă între 7 și 9 ore pe noapte. Totuși, dr. Lance sugerează să identifici numărul total de ore de somn de care ai nevoie. De exemplu, 7 ore și jumătate pot fi suficiente pentru tine, în timp ce partenerul tău poate avea nevoie de 9 ore.

„Dacă te încadrezi în acest interval și te simți bine pe parcursul zilei, acesta este cel mai important aspect”, spune medicul.

În mod ideal, într-o noapte, o persoană ar trebui să treacă prin diferitele etape ale somnului de cinci sau șase ori. Fiecare ciclu cuprinde patru etape: trei care formează somnul non-REM (fără mișcări rapide ale ochilor) și una corespunzătoare somnului REM (cu mișcări rapide ale ochilor).

„În timpul somnului REM, creierul își recuperează odihna. Dacă nu dormi suficient în această etapă, pot apărea probleme de memorie, dispoziție și concentrare”, spune dr. Lance.

Cum influențează calitatea somnului starea de sănătate?

Calitatea somnului este esențială pentru sănătatea generală. Cercetările au arătat că persoanele care nu dorm bine au un risc mai mare de diabet, boli de inimă, accident vascular cerebral și probleme de sănătate mintală, precum anxietatea și depresia.

Iar acestea nu sunt singurele consecințe. „Somnul de slabă calitate poate crește și oboseala din timpul zilei și poate face mai dificilă bucuria de a trăi”, spune Zhou.

Totuși, este normal ca tiparele de somn să se schimbe în timp. „Mulți oameni nu mai dorm la fel la 50 sau 60 de ani cum dormeau la 20 de ani”, spune Zhou.

Multe dintre aceste schimbări sunt legate de înaintarea în vârstă. De exemplu, ritmul circadian, care reglează numeroase funcții ale organismului, inclusiv alternanța dintre somn și starea de veghe, poate fi perturbat în mod natural odată cu trecerea timpului. Astfel, oamenii petrec mai puțin timp în fiecare noapte în etapa somnului profund, cu unde lente, care contribuie la refacerea organismului.

De asemenea, producția de melatonină, hormonul care reglează somnul, scade treptat odată cu vârsta. „Din cauza acestor schimbări, pe măsură ce înaintăm în vârstă, putem începe să ne trezim mai devreme decât o făceam în tinerețe sau să avem mai multe treziri pe parcursul nopții”, spune Zhou.

Cum poți monitoriza calitatea somnului

Cum poți înțelege mai bine factorii care îți influențează calitatea somnului? O metodă este să ții un jurnal în care să notezi informații despre odihna ta.

În fiecare zi, notează ora la care te-ai culcat, cât timp ți-a luat să adormi, dacă te-ai trezit în timpul nopții și, dacă da, cât timp ai stat treaz, precum și ora la care te-ai trezit dimineața. De asemenea, urmărește cum te simți imediat după trezire și la sfârșitul zilei.