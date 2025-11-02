Nicușor Dan: Retragerea trupelor americane din Europa „are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea”

02-11-2025 | 15:32
Nicușor Dan
Inquam Photos / George Calin

Președintele a anunțat că șeful NATO, Mark Rutte, va sosi la București săptămâna viitoare. "Lucrul cel mai important este o prezență economică mult sporită a companiilor americane în România" a spus Nicușor Dan.

Mihai Niculescu

Președintele Nicușor Dan a afirmat, duminică, că redimensionarea trupelor americane din Europa, inclusiv în România, are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea din zonă.

„Chiar zilele acestea avem un mare exercițiu NATO pe teritoriul României, peste 5.000 de soldați. Forumul de Industrie NATO, care se ține o dată la doi ani, este acum la București", a mai spus președintele, anunțând și participarea lui Mark Rutte.

„Nu este vorba de o afectare a securității"

Președintele Nicușor Dan recunoaște că retragerea trupelor americane din Europa are o anumită simbolistică.

„Bineînțeles că este un gest cu anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare a securității", susține președintele Nicușor Dan.

Oana Toiu
Ministrul de Externe, după reducerea trupelor SUA: „Până la sfârşitul anului vom vedea o prezenţă întărită NATO în România”

România nu va interfera în dezbaterea americană

Acesta a precizat că România nu va interfera în dezbaterea din SUA, unde o alianță bipartidă formată din personalități influente din domeniul apărării din Congresul american intenționează să blocheze planul controversat al administrației Trump de a retrage trupele din România și din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia.

Prioritatea: prezența economică americană

Întrebat dacă va cere președintelui Donald Trump să sporească trupele din România, în cadrul vizitei pe care ar urma să o facă anul viitor, președintele a declarat: „Lucrul cel mai important în relația viitoare dintre România și Statele Unite este o prezență economică mult, mult sporită a companiilor americane în România. Asta este marea miză a vizitei în Statele Unite și de-aia ea trebuie pregătită din punct de vedere economic foarte bine".

Congresmenii americani intenționează să prezinte în zilele următoare o lege care ar bloca efectiv retragerea trupelor americane din Europa, semnalând o bătălie legislativă cu miză mare, care traversează liniile de partid și opune Casei Albe lideri-cheie ai Congresului într-o mișcare fundamentală de politică externă.

Conflictul iminent survine după ce Pentagonul a confirmat planul – dezvăluit pentru prima dată de Kyiv Post marți – de a întrerupe rotația trupelor în România. Criticii au condamnat imediat această mișcare, considerând-o un cadou pentru Vladimir Putin.

Mesajul oficial al președintelui

Președintele Nicușor Dan a transmis, miercuri, că prezența trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, iar securitatea României și a Flancului Estic nu va fi în niciun fel diminuată. Șeful statului mai arată că Parteneriatul strategic rămâne în aceiași parametri.

Abordarea președintelui Nicușor Dan reflectă o strategie de minimizare a impactului simbolic al retragerii parțiale a trupelor americane, în timp ce încearcă să reorienteze atenția către consolidarea relațiilor economice cu Statele Unite, considerată prioritatea principală a viitoarei vizite prezidențiale la Washington.

