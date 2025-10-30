Ministrul de Externe, după reducerea trupelor SUA: „Până la sfârşitul anului vom vedea o prezenţă întărită NATO în România”

30-10-2025 | 21:58
Oana Toiu
Agerpres

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România.

autor
Claudia Alionescu

Anunţul vine după ce Washingtonul a decis retragerea parţială a militarilor americani din România.

Ea explică şi de ce decizia reducerii trupelor SUA din România nu a fost anunţată de autorităţile de la Bucureşti.

Ţoiu explică într-un interviu pentru Europa Liberă, citat de News.ro, că autorităţile americane şi cele române au convenit să comunice împreună anunţul retragerii parţiale a prezenţei militare a SUA în România, însă publicarea informaţiei de către un site din Ucraina a deturnat planul convenit.

„Realitatea este că nicio ţară nu poate comunica decizii în numele altei ţări. De altfel, în istoria noastră bilaterală (româno-americană, n.red.) parteneriatul strategic s-a construit pe încredere şi vrem să-l continuăm aşa, ceea ce înseamnă că noi nu vom putea comunica în locul Statelor Unite ale Americii deciziile lor”, spune şefa diplomaţiei române.

În interviul acordat Europei Libere, ministrul de Externe, Oana Ţoiu, spune că decizia Administraţiei Donald Trump de a nu mai continua dislocarea rotaţională în România a aproape o mie de militari nu va vulnerabiliza parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite.

„Discutăm împreună cu Statele Unite ale Americii, dar şi în format aliat NATO, modalităţile în care creştem mai departe capacitatea defensivă, dar şi de descurajare. Principalul nostru focus acum este şi în zona de apărare aeriană. (…) Până la sfârşitul anului şi anul viitor, o să vedem o prezenţă întărită NATO în România şi în special o prezenţă întărită NATO în ceea ce priveşte capacitatea de a interveni în cazul în care România ar fi supusă unui risc direct”, declară ministrul, fără a oferi alte detalii.

Şefa diplomaţiei române susţine că relaţia dintre cele două ţări este una de încredere, care încă se dezvoltă.

„Ce este foarte clar în acest moment şi a fost reconfirmat de oficiali americani în fiecare dintre formatele pe care le-am avut, fie conversaţii bilaterale, fie formatul NATO, este că acest parteneriat este într-un moment de încredere, nu este şubrezit, nu este vulnerabil, este un parteneriat de încredere reciprocă, cu obiective comune de viitor”, spune Ţoiu.

Oana Ţoiu critică reacţia PSD după anunţul retragerii parţiale a trupelor americane

Pe de altă parte, Oana Ţoiu critică reacţia PSD după anunţul Statelor Unite şi mai ales acuzaţiile aduse premierului Ilie Bolojan de către preşedintele interimar al social-democraţilor, Sorin Grindeanu, care a declarat că „este inacceptabil” ca populaţia României să afle despre hotărârea Administraţiei Trump de diminuare a numărului de soldaţi din presa străină şi l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că nu a dat explicaţii.

„Premierul Ilie Bolojan este un premier care are încrederea partenerilor noştri şi cred că este riscant şi iresponsabil că anumiţi politicieni încearcă să-l atace pe premier folosind numele altor ţări şi vulnerabilizând în discursul public parteneriatul pe care îl avem”, spune Oana Ţoiu.

Acord parțial între SUA și China. Trump taie tarifele, Beijingul promite ridicarea „blocajului” pentru metale rare

Sursa: News.ro

Etichete: NATO, romania, trupe americane, oana toiu,

Dată publicare: 30-10-2025 21:58

Stiri actuale
Stiri actuale
Stiri actuale
Stiri Politice
Recomandări
Stiri Politice
Stiri actuale
Stiri externe
