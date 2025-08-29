Neatenția unui șofer într-o curbă pe A1. A ajuns captiv între fiarele contorsionate

Stiri actuale
29-08-2025 | 08:43
Neatenția la volan a dus la un carambol, la ieșirea de pe A1, în județul Arad. În timp ce părăsea drumul de mare viteză, într-o curbă, un șofer de 37 de ani s-ar fi aplecat să caute ceva prin mașină.

Emanuela Băluș

Într-o fracțiune de secundă, autoturismul lui a ajuns pe sensul opus, unde s-a ciocnit cu o cisternă. De acolo, a ricoșat într-un alt vehicul, ce venea din spate.

Partea din stânga față a caroseriei a fost zdrobită în urma impactului, iar șoferul neatent a rămas încarcerat. După intervenția pompierilor, a fost preluat de medicii de pe ambulanță, care l-au dus la spital.

Din fericire, cisterna era goală, așa că nu au fost scurgeri de lichid.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 29-08-2025 08:37

