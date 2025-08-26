„A sărit în aer vreo 5 metri”. Un șofer care circula cu viteză în București a acroșat un refugiu de tramvai

26-08-2025 | 09:52
Un accident spectaculos a avut loc în noaptea de luni spre marți pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei. Un șofer de 20 de ani, care circula cu viteză, s-a izbit cu mașina de bordura unui refugiu de tramvai.

Iulia Fătu

Vehiculul s-a răsturnat pe șine, după ce s-a rotit de câteva ori în aer.

Potrivit martorilor, tânărul — care a fost transportat cu răni la spital — s-ar fi luat la întrecere cu un alt autoturism. Accidentul s-a produs puțin după miezul nopții, în stația de tramvai Sebastian, de pe Calea 13 Septembrie.

Impactul a fost atât de puternic încât șoferul, după ce a lovit bordura refugiului, s-a răsturnat și s-a oprit 20 de metri mai în față, chiar în stația de tramvai.

Martorii spun că, înainte de impact, au auzit un zgomot puternic. Tot ei au văzut cum autoturismul condus de tânărul de 20 de ani a zburat câțiva metri în aer: „Am auzit buuf. O bubuitură. M-am speriat și am văzut mașina în aer. I-a tăiat calea. A pus frână, a intrat în stânga și a zburat.” (...)

cautari snagov
Prima ipoteză în cazul tragediei de la Snagov. Ce ar fi încercat să facă tatăl copilului înainte să se înece

„A sărit în aer vreo 5 metri... minim 120 de kilometri ca să sari atât în sus. Era conștient. Beat sau drogat nu părea.”

Șoferul a deschis singur portiera, iar mai mulți trecători l-au ajutat să iasă din autovehicul.

„Din câte am înțeles, se întrecea cu alt tânăr pe aici. I-a sărit cineva în față, a încercat să frâneze, să-l evite și așa a sărit în partea aia” explică un trecător.

La momentul accidentului, în stația de tramvai nu se afla niciun călător. Tânărul a fost transportat la spital pentru investigații. Cercetările continuă.

Sursa: Pro TV

