Patru români au murit într-un accident în Germania, care i-a traumatizat și pe polițiști. Au avut nevoie de consiliere

Tragedie în Germania. Două cupluri de români au murit într-un cumplit accident de circulație. Mergeau, după miezul nopții, pe un drum plin de curbe, dintr-o zonă de pădure, iar șoferul conducea o mașină cu volanul pe dreapta.

La un moment dat, a pierdut controlul, iar autoturismul s-a zdrobit de copacii de pe marginea drumului. Cei patru tineri au murit pe loc.

Accidentul s-a petrecut vineri noaptea, în regiunea Reinhardshagen, pe o șosea în serpentine, dintr-o zonă împădurită.

Șoferul, un român de 33 de ani, își cumpărase mașina anul trecut, în Anglia. Autoturismul avea volanul pe partea dreaptă, iar într-o curbă, conducătorul auto a pierdut controlul și s-a izbit violent de mai mulți copaci. Mașina a rămas blocată între arbori, iar cei 4 tineri din vehicul, două femei și doi bărbați, toți români, au murit pe loc.

Ionuț Nedelea – fratele șoferului: A plecat din România în Germania la muncă cu o mașină cu volan pe dreapta, cu numere de Anglia. Au pierdut controlul mașinii în curbă, i-a aruncat între doi copaci, iar acolo și-au pierdut toți patru viața.

Apelul de urgență s-a declanșat automat

Apelul la 112 s-a declanșat automat de pe telefonul uneia dintre victime, în urma șocului.

Poliția a identificat apoi persoanele decedate: sunt soția șoferului, o tânără de 32 de ani, și doi veri, o femeie și un bărbat. Grupul trebuia să ajungă într-un sat din zona respectivă, unde găsiseră de muncă.

Mariana Nedelea – mama șoferului: A zis: mamă, eu vreau să plec din nou și uite, am găsit să plec cu Ionela. Așa o chema pe soție. Să plecăm în Germania.

Potrivit presei germane, echipele de intervenție care au participat la scoaterea victimelor din mașina distrusă au fost atât de impresionate de dezastrul de la fața locului, încât au avut nevoie ulterior de consiliere psihologică.

