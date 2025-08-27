Accident de amploare pe DN7, soldat cu opt victime. Un copil de trei ani și-a pierdut viața

Un grav accident rutier a avut loc în localitatea Bujoreni, pe DN 7, soldat cu șapte victime. Un minor și-a pierdut viața după ce s-a confruntat cu răni foarte grave.

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și acordarea primului ajutor.

La fața locului s-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare și o autospecială SMURD, alături de trei ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.

Politia Romana

În accident au fost implicate două autoturisme și opt persoane. Toți participanții la trafic au fost evaluați medical la fața locului. Ulterior, șapte persoane au fost transportate la spital, iar un minor a fost găsit în stop cardio-respirator, iar ulterior nu s-a mai putut face nimic pentru el, declarandu-l mort. Nu au fost raportate persoane încarcerate.

Pompierii au intervenit și pentru prevenirea producerii unui incendiu, deconectând bornele bateriilor celor două autovehicule implicate în accident.

