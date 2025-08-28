Telefonul unuia din românii morți în Germania a sunat singur la 112. Scena accidentului a fost traumatizantă pentru pompieri

Stiri externe
28-08-2025 | 10:20
×
Codul embed a fost copiat

Patru români au murit într-un accident înfiorător, petrecut noaptea pe o șosea din Germania. Mașina lor a derapat într-o curbă și s-a izbit de mai mulți copaci.

autor
Stirileprotv

În autoturismul cu volan pe dreapta se aflau două cupluri de tineri căsătoriți. Telefonul unuia dintre ei a declanșat automat un apel de urgență.

Presa din regiune scrie că pompierii care au intervenit la locul tragediei vor primi consiliere psihologică. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Autoturismul în care se aflau cei patru - șoferul, soția lui și un alt cuplu - s-a lovit de copacii de pe marginea șoselei.
Vehiculul, cu numere britanice și volan pe dreapta, a ieșit de pe drum într-o curbă periculoasă, în nordul landului Hessa, districtul Kassel.

Polițiștii germani spun că zona este dificilă din cauza numeroaselor serpentine care ocolesc o mare porțiune de pădure. Mașina a rămas blocată între copaci. Șoferul de 32 de ani cumpărase autoturismul în care și-a pierdut viața, anul trecut, din România.

Citește și
accident valcea
Accident grav pe DN7, soldat cu opt victime. Un copil de trei ani și-a pierdut viața

Ionuț Nedelea, fratele șoferului: „A plecat din România în Germania la muncă cu o mașină cu volan pe dreapta, a ajuns acolo, a muncit două, trei zile, iar joi seara a vrut să meargă de la el de acasă, la alți prieteni acasă, între două sate au pierdut controlul mașinii”.

Telefonul unuia dintre români a sunat automat la 112

Potrivit poliției locale, cercetările preliminare arată că șoferul nu cunoștea traseul. Apelul la 112, de pe telefonul uneia dintre victime, s-a declanșat automat în urma șocului extrem și a trimis mesajul de urgență către autorități.

Tânărul aflat la volan plecase în Marea Britanie imediat după ce împlinise vârsta majoratului, în căutarea unui trai mai bun.

Mariana Nedelea, mama șoferului: „Anul acesta prin aprilie a venit acasă, s-a hotărât că nu mai pleacă în Anglia, după aceea a zis să plecăm în Germania”.

Presa germană scrie că echipele de intervenție care au ajuns la fața locului au solicitat consiliere psihologică după tragedie.

Trupurile celor patru români nu au fost încă repatriate. Familiile au nevoie de sprijin material pentru aducerea lor în țară.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, romani, germania,

Dată publicare: 28-08-2025 10:20

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Patru români au murit într-un accident în Germania, care i-a traumatizat și pe polițiști. Au avut nevoie de consiliere
Stiri externe
Patru români au murit într-un accident în Germania, care i-a traumatizat și pe polițiști. Au avut nevoie de consiliere

Tragedie în Germania. Două cupluri de români au murit într-un cumplit accident de circulație. Mergeau, după miezul nopții, pe un drum plin de curbe, dintr-o zonă de pădure, iar șoferul conducea o mașină cu volanul pe dreapta.

Accident grav pe DN7, soldat cu opt victime. Un copil de trei ani și-a pierdut viața
Stiri actuale
Accident grav pe DN7, soldat cu opt victime. Un copil de trei ani și-a pierdut viața

Un grav accident rutier a avut loc în localitatea Bujoreni din județul Vâlcea, soldat cu șapte victime, printre care și un copil de trei ani.

„A sărit în aer vreo cinci metri”. Un șofer care circula cu viteză în București a acroșat un refugiu de tramvai
Stiri actuale
„A sărit în aer vreo cinci metri”. Un șofer care circula cu viteză în București a acroșat un refugiu de tramvai

Un accident spectaculos a avut loc în noaptea de luni spre marți pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei. Un șofer de 20 de ani, care circula cu viteză, s-a izbit cu mașina de bordura unui refugiu de tramvai.

Recomandări
Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență
Stiri Politice
Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență

Pentru a strânge mai mulți bani la buget, guvernul vrea să schimbe regulile insolvenței și să-i depisteze mai ușor pe cei care se folosesc de ea ca un paravan.

Atac „masiv” al Rusiei asupra Kievului. Un bloc s-a prăbușit, printre morţi se află şi un copil | VIDEO
Stiri externe
Atac „masiv” al Rusiei asupra Kievului. Un bloc s-a prăbușit, printre morţi se află şi un copil | VIDEO

Un atac rusesc "masiv" a vizat Kievul în noaptea de miercuri spre joi şi a provocat cel opt patru morţi, dintre care un copil, în momentul în care eforturile diplomatice ale lui Donald Trump de a pune capăt războiului se împotmolesc.

Cine este polițistul care l-a prins agresorul livratorului din Bangladesh. Era în timpul liber când a intervenit
Stiri actuale
Cine este polițistul care l-a prins agresorul livratorului din Bangladesh. Era în timpul liber când a intervenit

Poliţistul care a intervenit prompt după ce un tânăr de 20 de ani a lovit un livrator din Bangladesh, spunându-i că este „invadator” şi cerându-i să se întoarcă în ţara sa se numește Andrei Jianu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 August 2025

54:16

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59