Telefonul unuia din românii morți în Germania a sunat singur la 112. Scena accidentului a fost traumatizantă pentru pompieri

Patru români au murit într-un accident înfiorător, petrecut noaptea pe o șosea din Germania. Mașina lor a derapat într-o curbă și s-a izbit de mai mulți copaci.

În autoturismul cu volan pe dreapta se aflau două cupluri de tineri căsătoriți. Telefonul unuia dintre ei a declanșat automat un apel de urgență.

Presa din regiune scrie că pompierii care au intervenit la locul tragediei vor primi consiliere psihologică. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Autoturismul în care se aflau cei patru - șoferul, soția lui și un alt cuplu - s-a lovit de copacii de pe marginea șoselei.

Vehiculul, cu numere britanice și volan pe dreapta, a ieșit de pe drum într-o curbă periculoasă, în nordul landului Hessa, districtul Kassel.

Polițiștii germani spun că zona este dificilă din cauza numeroaselor serpentine care ocolesc o mare porțiune de pădure. Mașina a rămas blocată între copaci. Șoferul de 32 de ani cumpărase autoturismul în care și-a pierdut viața, anul trecut, din România.

Ionuț Nedelea, fratele șoferului: „A plecat din România în Germania la muncă cu o mașină cu volan pe dreapta, a ajuns acolo, a muncit două, trei zile, iar joi seara a vrut să meargă de la el de acasă, la alți prieteni acasă, între două sate au pierdut controlul mașinii”.

Telefonul unuia dintre români a sunat automat la 112

Potrivit poliției locale, cercetările preliminare arată că șoferul nu cunoștea traseul. Apelul la 112, de pe telefonul uneia dintre victime, s-a declanșat automat în urma șocului extrem și a trimis mesajul de urgență către autorități.

Tânărul aflat la volan plecase în Marea Britanie imediat după ce împlinise vârsta majoratului, în căutarea unui trai mai bun.

Mariana Nedelea, mama șoferului: „Anul acesta prin aprilie a venit acasă, s-a hotărât că nu mai pleacă în Anglia, după aceea a zis să plecăm în Germania”.

Presa germană scrie că echipele de intervenție care au ajuns la fața locului au solicitat consiliere psihologică după tragedie.

Trupurile celor patru români nu au fost încă repatriate. Familiile au nevoie de sprijin material pentru aducerea lor în țară.

