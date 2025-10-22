NATO testează descurajarea nucleară în exercițiul „Steadfast Noon”: Premieră în strategia Alianței

Un avion de vânătoare olandez a decolat marți de la baza aeriană Volkel din Țările de Jos, fără arme nucleare la bord, dar într-un exercițiu crucial al NATO, denumit „Steadfast Noon”.

Lansat cu scopul de a testa dispozitivele Alianței pentru un eventual scenariu nuclear, exercițiul se desfășoară în contextul recentelor incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian NATO, amplificând miza strategică. Pentru prima dată, NATO a permis accesul presei, marcând o schimbare istorică în cultura sa de secret militar, arată AFP, preluat de Agerpres.

„Steadfast Noon”: 70 de avioane, 14 țări, 2.000 de militari

Exercițiul, planificat cu mult timp în urmă, implică peste 70 de aparate de zbor din 14 țări și circa 2.000 de militari, desfășurat în zona Mării Nordului timp de două săptămâni. Avioane germane și olandeze, capabile să transporte focoase nucleare, au fost observate de jurnaliști, deși încărcarea bombelor de antrenament a rămas confidențială. „Am evitat mult timp să vorbim despre aceasta, dar este cu siguranță momentul să sensibilizăm mai mult opinia publică”, a declarat colonelul american Daniel Bunch, șeful operațiunilor nucleare NATO.

Scopul nu este „etala mușchii”, ci demonstrarea „competenței și credibilității” Alianței, a subliniat Bunch. Jim Stokes, responsabilul politicii nucleare NATO, a adăugat: „Vrem ca toți să înțeleagă că suntem o alianță nucleară responsabilă, cât se poate de transparentă, și că nu acționăm agresiv.” Totuși, transparența are limite, dată fiind sensibilitatea operațiunilor nucleare.

Context tensionat: Drone rusești și umbra lui Trump

Exercițiul vine după ce drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și României, provocând reacții ferme din partea NATO. Alianța a întărit flancul estic, dar evită măsuri precum o zonă de interdicție aeriană în Ucraina, temându-se de escaladarea conflictului. Forța nucleară a NATO, bazată pe arme americane staționate în Europa, rămâne un pilon al descurajării, dar îndoielile legate de angajamentul SUA sub președinția lui Donald Trump planează. „Nu cred că cineva ar trebui să pună la îndoială rolul Statelor Unite”, a replicat Bunch, încercând să contracareze speculațiile.

Comandantul olandez Bram Versteeg a descris exercițiul ca „epuizant” și „dificil”, subliniind povara psihologică: „Este cel mai înalt grad de violență pe care îl poate aplica un pilot. Descurajarea se bazează pe competență, credibilitate și comunicare. Nu am nicio îndoială că echipele mele sunt pregătite.”

