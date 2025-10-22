NATO testează descurajarea nucleară în exercițiul „Steadfast Noon”: Premieră în strategia Alianței

Stiri actuale
22-10-2025 | 15:22
avion vanatoare nato
IMAGO

Un avion de vânătoare olandez a decolat marți de la baza aeriană Volkel din Țările de Jos, fără arme nucleare la bord, dar într-un exercițiu crucial al NATO, denumit „Steadfast Noon”.

autor
Stirileprotv

Lansat cu scopul de a testa dispozitivele Alianței pentru un eventual scenariu nuclear, exercițiul se desfășoară în contextul recentelor incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian NATO, amplificând miza strategică. Pentru prima dată, NATO a permis accesul presei, marcând o schimbare istorică în cultura sa de secret militar, arată AFP, preluat de Agerpres.

„Steadfast Noon”: 70 de avioane, 14 țări, 2.000 de militari

Exercițiul, planificat cu mult timp în urmă, implică peste 70 de aparate de zbor din 14 țări și circa 2.000 de militari, desfășurat în zona Mării Nordului timp de două săptămâni. Avioane germane și olandeze, capabile să transporte focoase nucleare, au fost observate de jurnaliști, deși încărcarea bombelor de antrenament a rămas confidențială. „Am evitat mult timp să vorbim despre aceasta, dar este cu siguranță momentul să sensibilizăm mai mult opinia publică”, a declarat colonelul american Daniel Bunch, șeful operațiunilor nucleare NATO.

Scopul nu este „etala mușchii”, ci demonstrarea „competenței și credibilității” Alianței, a subliniat Bunch. Jim Stokes, responsabilul politicii nucleare NATO, a adăugat: „Vrem ca toți să înțeleagă că suntem o alianță nucleară responsabilă, cât se poate de transparentă, și că nu acționăm agresiv.” Totuși, transparența are limite, dată fiind sensibilitatea operațiunilor nucleare.

Context tensionat: Drone rusești și umbra lui Trump

Exercițiul vine după ce drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și României, provocând reacții ferme din partea NATO. Alianța a întărit flancul estic, dar evită măsuri precum o zonă de interdicție aeriană în Ucraina, temându-se de escaladarea conflictului. Forța nucleară a NATO, bazată pe arme americane staționate în Europa, rămâne un pilon al descurajării, dar îndoielile legate de angajamentul SUA sub președinția lui Donald Trump planează. „Nu cred că cineva ar trebui să pună la îndoială rolul Statelor Unite”, a replicat Bunch, încercând să contracareze speculațiile.

Citește și
politie
Doi oameni de afaceri din Voluntari, cercetați pentru evaziune fiscală. Trebuie să plătească o cauțiune de 1 milion de lei

Comandantul olandez Bram Versteeg a descris exercițiul ca „epuizant” și „dificil”, subliniind povara psihologică: „Este cel mai înalt grad de violență pe care îl poate aplica un pilot. Descurajarea se bazează pe competență, credibilitate și comunicare. Nu am nicio îndoială că echipele mele sunt pregătite.”

Sursa: Agerpres

Etichete: NATO, nuclear, Tarile de Jos, exercitiu,

Dată publicare: 22-10-2025 15:16

Articol recomandat de sport.ro
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Citește și...
Doi oameni de afaceri din Voluntari, cercetați pentru evaziune fiscală. Trebuie să plătească o cauțiune de 1 milion de lei
Stiri actuale
Doi oameni de afaceri din Voluntari, cercetați pentru evaziune fiscală. Trebuie să plătească o cauțiune de 1 milion de lei

Cei doi oameni de afaceri din Voluntari, perchezitionati marți de procurorii DNA pentru evaziune fiscala cu masini second hand, au fost plasati sub control judiciar pentru 60 de zile.

Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina
Stiri actuale
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

Ce au descoperit anchetatorii la blocul explodat din Rahova. Au ridicat o conductă de gaz fisurată şi mai multe cabluri
Stiri actuale
Ce au descoperit anchetatorii la blocul explodat din Rahova. Au ridicat o conductă de gaz fisurată şi mai multe cabluri

Ancheta în cazul exploziei de la blocul din Rahova arată că o acumulare masivă de gaze a dus la catastrofă! Polițiștii care investighează cazul au făcut declarații.

Recomandări
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Spitalul privat unde a murit o tânără era oficial hotel. Nereguli grave descoperite. Ministerul Sănătății sesizează DNA
Stiri Justitie
Spitalul privat unde a murit o tânără era oficial hotel. Nereguli grave descoperite. Ministerul Sănătății sesizează DNA

Ministerul Sănătății sesizează DNA în legătură cu neregulile grave descoperite la spitalul privat din Constanța, unde, la începutul lunii octombrie, a murit o tânără care venise să nască.

Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”
Stiri actuale
Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”

Şapte percheziţii au loc miercuri, în patru judeţe, în cazul unui bărbat acuzat că s-a dat drept căpitan SRI specializat în culegerea de informaţii şi alte misiuni secrete.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 22 Octombrie 2025

46:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28