Motivul pentru care copiii hărțuiți pe internet nu le spun părinților prin ce trec

Un sfert dintre copiii români care folosesc internetul sunt hărțuiți online şi, extrem de grav, numărul lor s-a dublat în ultimii 5 ani.

De multe ori, sunt victimele unor ameninţări sau primesc mesaje jignitoare cu un conţinut violent sau sexual. Din păcate, puţini vorbesc cu părinţii despre ce li se întâmplă, de teamă să nu le fie restricţionat accesul la internet. Nu asta este soluţia, spun specialiştii. Ci să vă asiguraţi ca cei mici învaţă cum să facă față acestor fenomene şi cum să le stopeze.

Nouă din zece copii români intră frecvent pe internet de pe telefonul mobil. Şi aproape un sfert dintre ei spun că au fost hartuiţi în ultimul an, adică de două ori mai mulţi decât în 2014.

Studiul arată că, în general, agresorii sunt tot copii, de cele mai multe ori băieţi adolescenţi între 14 şi 17 ani. Iar şansele ca victima sa se tranforme în agresor sunt mari. 90% dintre cei care au tratat pe cineva într-un mod răutăcios recunosc că au fost victime la rândul lor.

Iar atunci când primesc mesaje scrise cu ură, imagini sângeroase sau cu caracter sexual, cei mai mulţi aleg să le ignore. Doar un copil din cinci îşi blochează agresorul. Mulţi discută cu prietenii despre ce li s-a întâmplat, însă doar patru din zece au curajul să le spună şi părinţilor prin ce au trecut.

Bianca Bălea, cercetător-sociolog: „De obicei, părinţii aleg să restricţioneze accesul copiilor şi să folosească accesul la internet ca pe o pedeapsă şi atunci li se transmite copiilor mesajul greşit că internetul este rău şi probabil intervine frica. Tata, mama îmi spune câte lucruri rele se pot întâmpla pe internet, aşa că mai bine nu mă duc la ei să nu afle să nu mă restricţioneze.”

Anca Velicu, Institutul de Sociologie, Academia Română: „Am întâlnit mulţi părinţi care ziceau că le dau telefon, dar nu le fac conexiune pe internet, pentru că astfel o să fie protejaţi. Dar apoi am întâlnit copii care spuneau că x are internet nelimitat şi ne face hotspot. Şi apoi cazuri extreme în care erau să cadă pe geam pentru că prindeau reţeaua foarte departe. Copiii trăiesc într-o lume violentă, nu putem să îi creştem sub un clopot de sticlă. Trebuie să înţeleagă că trebuie să facă faţă acestei violente.”

Şi pentru a controla situaţia şi mai bine, puteţi instala o aplicaţie de control parental.



Bogdan Pismicenco, reprezentantul unei companii de securitate cibernetică: „Pot restricţiona accesul la site-uri care nu sunt potrivite: violență, pornografie, conţinut ilegal de muzică, video. Apoi pot monitoriza conversaţiile pe care le au cu alţi colegi şi putem să definim un perimetru de siguranţă în care copilul trebuie să se afle în anumite intervale orare şi să primim o notificare dacă a ieşit din acest perimetru.”

O astfel de aplicaţie costă aproximativ 50-60 de lei pe an şi poate fi instalată pe toate dispozitivele din casă.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!