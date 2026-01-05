Motivul pentru care avionul care se pregătea să aterizeze la Cluj-Napoca a ajuns la Budapesta, după ce a lovit păsări

Stiri actuale
05-01-2026 | 19:37
×
Codul embed a fost copiat

Au fost clipe tensionate pentru pasagerii unui avion plecat din Germania care trebuia să aterizeze la Cluj-Napoca.

autor
Alexandra Clej,  Alexia Enescu,  Ina Popescu

Chiar înainte de a ajunge la sol, aeronava a lovit un stol de păsări, iar oamenii de la bord au văzut cum ieșea fum dintr-unul dintre motoare.

Aparatul a fost deviat imediat la Budapesta, unde a aterizat în siguranță și va rămâne pentru verificări tehnice.

Aeronava - un Airbus 320-200 al companiei Lufhansa - se apropia de pista aeroportului din Cluj-Napoca cu trenul de aterizare coborât când a apărut stolul de păsării.

Ca să evite impactul, așa cum cer procedurile, echipajul a inițiat o manevră de go-around, adică de creștere a puterii motoarelor și de îndepărtare de pistă, prin renunțarea la aterizare. Motorul din dreapta a aspirat însă mai multe păsări, spre spaima celor aflați la bord, care au observat că a început să iasă fum.

Citește și
air india
Pilot indian băut, dat jos de la manșa avionului. Se pregătea să decoleze cu peste 300 de pasageri

Andra Cristea, copilot: „Atunci când un avion lovește un stol de păsări există un risc destul de mare. Poate afecta perfomanțele motorului, poate chiar să ia și foc, deci este destul de gravă situația.”

În acest caz, Lufthansa a transmis că motorul afectat a fost oprit, însă a funcționat la regim de ralanti - adică nu a mai produs putere pentru zbor dar a continuat să se învârtă la turație minimă.

Cu un singur motor, aeronava s-a îndreptat spre Budapesta - unde echipajele de pompieri au așteptat pe pistă.

Lufthansa a transmis că echipajul a luat decizia să aterizeze la Budapesta pentru că acolo compania are tehnicienii dotați cu echipamentele necesare ca să repare aeronava.

Corespondent PRO TV: „La bord se aflau 93 de pasageri, o parte dintre ei au fost între timp reprogramați pentru alte zboruri, iar ceilalți au fost transportați cu autocarul până la Cluj. Aeronava însă a rămas la Budapesta, unde trece în continuare prin mai multe verificări tehnice.”

Potrivit ultimului raport al Autorității Aeronautice Române, în 2024, în România au fost înregistrate peste 300 de incidente în care au fost implicate păsări. La situația pe anul trecut încă se lucrează.

Vicențiu Cosniceru, șef serviciu Autoritatea Aeronautică Civilă: „Aceste Bird Strike-uri au posibilitatea să creeze pagube foarte mari. Cele mai multe se întâmplă în general în apropierea solului.”

George Halichia, director Operațional al Aeroportului Tuzla: „Aeroporturile trebuie să trateze foarte bine acest management al faunei legate de păsări, trebuie să identifice zonele periculoase din apropierea aeroportulue. Gropile de gunoi sunt cel mai frecvent generator de păsări.”

Probleme la aterizarea pe aeroportul din Cluj-Napoca au avut și pasagerii unei curse care venea de la Istanbul.

Din cauza condițiilor meteo pilotul a făcut cale întoarsă.

Incidente pe aeroportul din Cluj. Un avion s-a întors din cauza vremii, altul a lovit un stol de păsări

Sursa: Pro TV

Etichete: cluj, aeroport, avion, incident,

Dată publicare: 05-01-2026 19:36

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Citește și...
Incidente pe aeroportul din Cluj. Un avion s-a întors din cauza vremii, altul a lovit un stol de păsări
Stiri actuale
Incidente pe aeroportul din Cluj. Un avion s-a întors din cauza vremii, altul a lovit un stol de păsări

Incidente pe aeroportul din Cluj-Napoca. Un avion venit din Istanbul a fost nevoit să se întoarcă, după ce pilotul a refuzat aterizarea din cauza vremii rele.  

Pilot indian băut, dat jos de la manșa avionului. Se pregătea să decoleze cu peste 300 de pasageri
Stiri externe
Pilot indian băut, dat jos de la manșa avionului. Se pregătea să decoleze cu peste 300 de pasageri

Un pilot indian prins băut la manșă a fost dat jos din avion, în Canada, chiar înainte de decolare. El a creat un pericol uriaș pentru pasageri.

România a pregătit un avion care va transporta la Paris şase tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana
Stiri actuale
România a pregătit un avion care va transporta la Paris şase tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana

Ministrul Apărării, Radu Mituţă, anunţă, vineri, că, în urma deciziei CNSU, o aeronavă militară este pregătită să decoleze pentru a transporta, de la Lausanne spre Paris, şase tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana.

Orașul din România unde a aterizat primul avion din anul 2026. Venea din Italia și avea zeci de pasageri
Stiri Diverse
Orașul din România unde a aterizat primul avion din anul 2026. Venea din Italia și avea zeci de pasageri

Prima aterizare din România, în anul 2026, a fost înregistrată la Aeroportul Internaţional Timişoara, la ora 00:05. Avionul a venit din Bari, Italia.

Cum a aterizat un avion pe aeroportul din Cluj-Napoca, în timpul unor rafale de 90 de km/h. Imagini spectaculoase
Stiri actuale
Cum a aterizat un avion pe aeroportul din Cluj-Napoca, în timpul unor rafale de 90 de km/h. Imagini spectaculoase

Au fost surprinse imagini spectaculoase duminică, pe Aeroportul din Cluj, când a fost Cod portocaliu de vânt, iar aterizările – deosebit de dificile.

Recomandări
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”
Stiri externe
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut în fața instanței. Președintele Venezuelei este acuzat de narcoterorism.  Judecătorul a stabilit că liderul de la Caracas va rămâne în arest la New York şi va fi audiat din nou pe 17 martie.

Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025
Stiri Economice
Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

Angajații din privat trebuie să se aștepte în 2026 la creșteri salariale mai mici decât anul trecut sau doar la majorări punctuale acordate strict pe criterii de performanță.

O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol
Stiri Justitie
O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol

O fostă directoare economică este acuzată că ar fi luat fraudulos în jur de 6 milioane de euro din conturile companiei farmaceutice la care a lucrat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Ianuarie 2026

45:59

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Ianuarie 2026

01:45:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28