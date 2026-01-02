România a pregătit un avion care va transporta la Paris şase tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana

Ministrul Apărării, Radu Mituţă, anunţă, vineri, că, în urma deciziei CNSU, o aeronavă militară este pregătită să decoleze pentru a transporta, de la Lausanne spre Paris, şase tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana.

Ministrul a explicat că Armata oferă sprijinul, ”fără a întreba cine plăteşte cheltuielile, sau dacă au fost ori nu prevăzuţi bani în buget”.

”Zilele acestea a fost din nou solicitat sprijinul Armatei pentru misiuni umanitare. Şi da, Armata ajută fără a sta pe gânduri, fără a întreba cine plăteşte cheltuielile, sau dacă au fost ori nu prevăzuţi bani în buget. Voi regla aceste aspecte în bugetul anului 2026. Pentru că dincolo de grade şi funcţii, Armata înseamnă oameni. Pentru că viaţa nu alege între bogat şi sărac, între ministru şi portar, între „pilos” şi omul nimănui. Şi da, eu cred că asta trebuie să facem atunci când putem. De aceea nu am stat nicio secundă pe gânduri când am aprobat aceste zboruri”, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Apărării, Readu Miruţă.

Acesta s-a referit la zborul umanitar realizat vineri de o aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române ruta Otopeni – Craiova – Bruxelles (Belgia), dar şi la cea de-a doua misiune umanitară, realizată la solicitarea Elveţiei.

”Tot astăzi, in urma deciziei CNSU, este pregătită o altă aeronavă care va decola spre Lausanne, de unde va transporta către spitale din Paris şase tineri cu arsuri grave, răniţi în incendiul de ieri noapte din Elveţia, ca parte a sprijinului internaţional pe care România îl acordă Elveţiei în această situaţie”, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, ”când cineva are nevoie, nu întrebi «de ce» sau «cât costă»”.

”Acţionezi. Iar Armata României face exact asta. Pentru că în astfel de momente nu mai există graniţe, bugete sau funcţii. Există doar oameni care îi ajută pe alţi oameni”, a mai transmis Miruţă, potrivit News.ro.

Elveţia a activat Mecanismul de protecţie civilă al UE, a anunţat, joi seară, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce Franţa primeşte deja răniţi în spitalele sale, după catastrofa din staţiunea montană Crans-Montana.

Incendiul izbucnit într-un bar aglomerat s-a soldat în noaptea de Anul Nou cu cel puţin 40 de morţi şi 115 răniţi, mulţi dintre ei suferind arsuri grave.

