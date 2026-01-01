Orașul din România unde a aterizat primul avion din anul 2026. Venea din Italia și avea zeci de pasageri
Prima aterizare din România, în anul 2026, a fost înregistrată la Aeroportul Internaţional Timişoara, la ora 00:05. Avionul a venit din Bari, Italia.
Potrivit reprezentanţilor Aeroportului Internaţional Timişoara, prima aeronavă care a aterizat în 2026 în România aparţine companiei aeriene Wizz Air şi a efectuat zborul din Bari spre Timişoara.
Aeronava a avut la bord 43 de pasageri şi a aterizat la Timişoara la ora 00.05.
În următoarele ore sunt programate să sosească pe aeroportul din Timișoara curse din Germania, Italia, Anglia şi Franţa.
01-01-2026 08:27