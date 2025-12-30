Cum a aterizat un avion pe aeroportul din Cluj-Napoca, în timpul unor rafale de 90 de km/h. Imagini spectaculoase

30-12-2025 | 16:14
Au fost surprinse imagini spectaculoase duminică, pe Aeroportul din Cluj, când a fost Cod portocaliu de vânt, iar aterizările – deosebit de dificile.

Alexandra Clej

Rafalele puternice au dat emoții serioase celor care se aflau la bord, însă experiența și tehnicile aplicate de piloți au făcut ca aparatele de zbor să ajungă în siguranță la sol.

Corespondent PROTV: „În imaginile filmate se vede cum aeronavele par dificil de controlat din cauza rafalelor puternice de vânt care duminică au ajuns să bată cu 90 km pe oră. Pentru a ajunge la sol în siguranță, piloții s-au folosit de o tehnică specifică pentru a contracara vântul lateral puternic, numită crabbing. Practic, botul avionului este orientat ușor spre direcția din care suflă vântul pentru a compensa devierea și menține traiectoria de zbor deasupra liniei centrale a pistei. Traficul aerian s-a desfășurat în condiții de maximă siguranță și nu a fost afectat programul zborurilor, potrivit conducerii Aeroportului Cluj. Codul portocaliu de vânt a fost în vigoare de duminică până ieri dimineață.”

