Pilot indian băut, dat jos de la manșa avionului. Se pregătea să decoleze cu peste 300 de pasageri

Un pilot indian prins băut la manșă a fost dat jos din avion, în Canada, chiar înainte de decolare. El a creat un pericol uriaș pentru pasageri.

Autoritatea de reglementare a transporturilor din Canada a solicitat companiei Air India să investigheze un incident în care un pilot a fost dat jos dintr-un avion înainte de decolare, fiind constatat că se afla sub influența alcoolului, a declarat o persoană familiarizată cu acest caz.

Două teste cu alcooltestul efectuate de poliția canadiană la Aeroportul Internațional din Vancouver au arătat că pilotul nu era apt pentru serviciu, a declarat vineri persoana respectivă. Incidentul a fost calificat drept „o problemă gravă” de către Transport Canada într-o scrisoare adresată Air India, iar autoritățile vor lua probabil măsuri coercitive, a adăugat persoana respectivă, citată de Reuters.

Sursa a solicitat anonimatul, deoarece nu era autorizată să vorbească cu mass-media. Într-o declarație făcută sâmbătă, Transport Canada a afirmat că va colabora cu Air India și cu autoritatea de reglementare a aviației din India pentru a se asigura că sunt luate „măsuri adecvate de urmărire”.

Reacția Air India

Într-o declarație, Air India a afirmat că zborul de la Vancouver la Delhi din 23 decembrie a suferit o întârziere de ultim moment din cauza incidentului, adăugând că a fost adus un pilot secundar pentru a opera zborul. Compania aeriană a declarat că autoritățile canadiene și-au exprimat îngrijorarea cu privire la aptitudinea pilotului de a-și îndeplini sarcinile, dar nu a furnizat detalii.

„Pilotul a fost suspendat din funcție pe durata anchetei. Air India aplică o politică de toleranță zero față de orice încălcare a normelor și reglementărilor aplicabile. Până la finalizarea anchetei, orice încălcare confirmată va atrage măsuri disciplinare stricte, în conformitate cu politica companiei”, a transmis Air India.

Aeronava din care a fost dat jos pilotul băut era un Boeing 777, un model care poate transporta până la 344 de pasageri, potrivit site-urilor web Flightradar24 și Air India.

În scrisoarea oficialului Transport Canada, s-a solicitat companiei Air India să furnizeze concluziile și detaliile măsurilor luate pentru a preveni repetarea incidentelor până la 26 ianuarie, a declarat persoana familiarizată cu acest caz.

Regula celor 12 ore

Air India se află sub o atenție sporită de la accidentul din 12 iunie al unui Boeing Dreamliner, în care au murit 260 de persoane. Autoritatea de reglementare a aviației din India a semnalat multiple lacune de siguranță la compania aeriană, care până în 2022 era deținută de guvern.

Piloții de la Air India, deținută de Tata Group și Singapore Airlines (SIAL.SI), au fost și ei supuși unei atenții sporite. Săptămâna aceasta, Direcția Generală a Aviației Civile din India (DGCA) a trimis avertismente către patru piloți ai Air India, semnalând „probleme grave de siguranță” legate de respectarea reglementărilor și de luarea deciziilor de către echipajul de zbor.

DGCA a declarat că piloții au acceptat să opereze o aeronavă anul trecut, în ciuda faptului că știau dinainte de „probleme repetate” și „degradarea sistemelor existente”, potrivit avertismentelor din 29 decembrie, consultate de Reuters. Aeronava este un Boeing 787 utilizat pentru zboruri lungi, potrivit Flightradar24.

DGCA a propus reguli mai stricte privind testarea alcoolemiei membrilor echipajului, inclusiv una care ar determina pierderea definitivă a licenței pilotului după trei teste pozitive. Regulile actuale impun efectuarea de teste cu aparatul etilotest după fiecare zbor, la primul aeroport de aterizare din India.

Regulile canadiene stipulează că un pilot nu poate pilota o aeronavă în termen de 12 ore de la consumul unei băuturi alcoolice. Încălcarea acestor reguli poate duce la măsuri judiciare sau administrative, inclusiv amenzi.

