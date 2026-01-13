Adevăratul cod al lui da Vinci. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

Oamenii de știință au extras în premieră ADN dintr-un desen din epoca Renașterii atribuit lui Leonardo da Vinci, dar nu pot fi siguri că materialul genetic aparține polimatului italian.

Urmele de ADN, încorporate într-o schiță cu cretă roșie numită „Pruncul Sfânt”, despre care unii susțin că ar fi fost creată de da Vinci, prezintă asemănări cu materialul genetic recuperat dintr-o scrisoare scrisă în anii 1400 de Frosino di ser Giovanni da Vinci, un văr al bunicului lui Leonardo da Vinci, Antonio da Vinci.

Mai exact, desenul și scrisoarea conțin secvențe de cromozom Y care corespund cu cele ale unui haplogrup, sau linie genetică, cu un strămoș comun în Toscana, unde s-a născut Leonardo da Vinci.

Cercetătorii și-au publicat descoperirile pe 6 ianuarie 2026 în baza de date preprint bioRxiv, așa că acestea nu au fost încă evaluate de colegi.

Deoarece secvențele cromozomului Y sunt transmise aproape neschimbate de la tată la fiu, recuperarea acestor secvențe este „un excelent punct de plecare” pentru cercetătorii care doresc să reconstituie ADN-ul lui Leonardo da Vinci, a declarat pentru Science Charlie Lee, genetician care conduce Laboratorul Jackson pentru Medicină Genomică din Connecticut și care nu a fost implicat în studiu.

ADN-ul lui da Vinci ar putea explica măcar în parte geniul său

Cu toate acestea, unii experți nu cred că Leonardo da Vinci a desenat „Pruncul Sfânt”, considerând în schimb că unul dintre studenții săi a făcut schița.

Prin urmare, „e ca și cum ai da cu banul” dacă ADN-ul din desen este al lui da Vinci, a spus Lee. Materialul genetic ar putea aparține unui student sau oricărui număr de curatori cu rădăcini toscane care s-au ocupat de desen de-a lungul anilor, a mai relatat Science.

Cercetătorii doresc să reconstruiască ADN-ul lui da Vinci pentru a ajuta la autentificarea unei părți din arta sa. Unii experți sugerează, de asemenea, că materialul genetic al polimatului italian ar putea dezvălui motive biologice pentru abilitățile sale artistice și de altă natură excepționale, cum ar fi o vedere mai bună decât cea normală.

Cu toate acestea, există multe obstacole în cale. În primul rând, mormântul lui da Vinci din Franța a fost parțial distrus în timpul Revoluției Franceze, iar rămășițele sale s-au pierdut, sau cel puțin s-au amestecat cu altele, în timpul mutării într-un nou loc de înmormântare, la Capela Saint-Hubert din Ambroise.

Totuși, deși acest mormânt ar putea conține oase bogate în ADN-ul polimatului renascentist, cercetătorii nu au acces la materialul genetic secvențiat din mormânt până când nu se găsește o mostră de comparație fiabilă în altă parte.

Leonardo da Vinci nu are descendenți direcți

Acest lucru le-a lăsat oamenilor de știință puține opțiuni în afară de a încerca să extragă ADN din operele de artă ale lui da Vinci. Acest lucru prezintă provocări, deoarece unele piese sunt interzise, ​​iar altele - cum ar fi „Studiul picioarelor din față ale unui cal” - nu au urme de ADN uman.

„Sfântul Prunc” este singurul desen atribuit lui Leonardo da Vinci care a furnizat ADN uman până în prezent; cu toate acestea, autorul său este dezbătut.

O altă problemă este că mama lui da Vinci, Caterina di Meo Lippi, este înmormântată într-o locație necunoscută. Caterina era o servitoare adolescentă când l-a născut pe Leonardo.

Dacă ar fi găsite, rămășițele ei ar putea oferi o potrivire cu desenul „Sfântul Prunc” pentru ADN-ul mitocondrial, un tip de ADN care este transmis de la mamă la copil și care se găsește de obicei în cantități mai mari pe obiecte decât ADN-ul din cromozomi.

De asemenea, oamenilor de știință li s-a refuzat accesul la mormântul tatălui lui da Vinci din Florența, unde este posibil să fi putut găsi ADN al cromozomului Y care să se potrivească cu „Sfântul Prunc”. Și da Vinci însuși nu are descendenți direcți cunoscuți, deoarece nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii.

O șuviță din barba lui da Vinci ar fi fost dezgropată în 1863

O opțiune rămasă este găsirea altor rude de sex masculin ale lui da Vinci pentru a compara secvențele cromozomului Y din „Sfântul Prunc”. Cercetătorii analizează în prezent trei oase recuperate dintr-un cavou familial din Italia, unde este înmormântat bunicul lui Leonardo, Antonio da Vinci, și prelevează, de asemenea, probe de ADN de la descendenți vii cunoscuți.

Echipele secvențiază, de asemenea, ADN-ul dintr-o șuviță de păr dezgropată în 1863 în Ambroise și care ar putea proveni din barba lui Leonardo da Vinci, a relatat Science.

În cele din urmă, cercetătorii caută scrisori și alte documente scrise de rude de sex masculin care ar fi putut păstra ADN-ul autorului lor. Scrisoarea de la Frosino di ser Giovanni da Vinci este un astfel de artefact.

Pentru noul studiu, oamenii de știință au comparat ADN-ul din scrisoare cu aproximativ 90.000 de markeri cunoscuți care separă secvențele cromozomului Y în linii numite haplogrupuri.

ADN-ul cromozomului Y din scrisoare și schița „Sfântul Prunc” au aparținut haplogrupului E1b1b, din care Leonardo da Vinci și familia sa extinsă ar fi putut face parte.

Oamenii de știință au extras ADN-ul din desen prin tamponare ușoară. Această metodă ar putea ajuta la autentificarea tuturor tipurilor de opere de artă ale căror origini sunt incerte, au declarat experții pentru Science.

O amprentă de pe caietul ”Codex Leicester” aparține aproape sigur lui Leonardo da Vinci

Per total, studiul în sine „este o lucrare excelentă” care folosește „materiale de ultimă generație” pentru a trage concluziile sale, a declarat pentru Science S. Blair Hedges, profesor și biolog evoluționist la Universitatea Temple din Pennsylvania, care nu a fost implicat în studiu.

Autorii studiului lucrează acum la diversele piste disponibile. În afară de șuvița de păr - dacă este într-adevăr a lui Leonardo da Vinci - și dovezile directe din mormântul polimatului, cea mai probabilă sursă de ADN este din manuscrise și desene pe care știm că le-a scris chiar da Vinci, au spus cercetătorii.

Oamenii de știință speră că lucrarea lor va ajuta la convingerea oficialilor și a arhiviștilor să îi lase să preleveze mai multe dintre lucrările lui Leonardo da Vinci.

De exemplu, un caiet de observații de 72 de pagini, cunoscut sub numele de „Codex Leicester”, are o amprentă care este aproape sigur a lui da Vinci, ceea ce îl face un bun candidat, a declarat pentru Science Domenico Laurenza, istoric de artă la Universitatea din Cagliari, care nu a fost implicat în studiu.

