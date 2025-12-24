Accident cu cinci răniți în judeţul Vaslui. Două mașini s-au ciocnit frontal și au fost distruse. FOTO

Cinci persoane au fost rănite, fiind transportate la spital, miercuri seară, în urma unui accident rutier produs în judeţul Vaslui, unde două autovehicule s-au ciocnit frontal.

Evenimentul rutier s-a produs în localitatea vasluiană Satu Nou, unde două autovehicule s-au ciocnit frontal. În urma impactului extrem de puternic, una dintre maşini s-a transformat într-un morman de fiare.

La faţa locului au fost trimise mai multe ambulanţe, echipajele medicale găsind cinci victime - doi bărbaţi şi trei femei - cu vârste cuprinse între 15 şi 61 de ani.

„Polițiștii Biroului Rutier Vaslui s-au deplasat la fața locului, iar, din cercetările efectuate, au constatat că un bărbat de 49 de ani, din municipiul Vaslui nu ar fi acordat prioritate de trecere și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de către o tânără de 24 de ani, din localitatea Satu Nou, care se deplasa regulamentar. În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală a conducătorilor auto, dar și a pasagerilor acestora”, a transmis IPJ Vaslui.

Răniţii erau conştienţi, însă au suferit diverse traumatisme de gravitate diferită, potrivit oficialilor Serviciului de Ambulanţă Vaslui, toţi cinci fiind preluaţi de ambulanţe şi transportate la Spitalul Judeţean Vaslui.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













