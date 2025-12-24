Fostul fostbalist Sebastian Hertner a murit la 34 de ani, după ce a căzut de la 70 de metri dintr-un telescaun

Stiri Sport
24-12-2025 | 09:44
Sebastian Hertner
IMAGO

Fostul fundaş german Sebastian Hertner a murit sâmbăta trecută, la vârsta de 34 de ani, în Muntenegru, victimă a unui teribil accident de telescaun, relatează RMC Sport.

autor
Aura Trif

Hertner se afla în vacanţă la staţiunea de schi Savin Kuk, din nordul ţării. Fostul jucător al TSV 1860 München a fost victima unei defecţiuni tehnice a telescaunului în care se afla împreună cu soţia sa.

Conform primelor elemente ale anchetei, Sebastian Hertner ar fi căzut de la o înălţime de 70 de metri, fiind proiectat în aer după coliziunea dintre două cabine de telescaun. Soţia sa ar fi rămas blocată la câţiva metri de sol, suferind o fractură la picior şi un traumatism cranian. Alţi trei turişti ar fi petrecut, de asemenea, mai multe ore în aer înainte de intervenţia echipelor de salvare.

Cine a fost Sebastian Hertner

Sebastian Hertner a debutat în 2009 cu echipa de rezervă a clubului Stuttgart, clubul care l-a format, înainte de a se alătura echipei a doua a clubului Schalke 04 în 2012. Plecat la TSV 1860 München în 2013, a jucat apoi în liga a doua germană. Ulterior, a jucat la alte cluburi din ligile inferioare ale ţării sale.

Într-un mesaj pe reţelele de socializare, clubul Stuttgart „plânge dispariţia fostului său tânăr jucător”. „Timp de şapte ani, Sebastian Hertner a purtat tricoul cu dungă roşie şi a disputat 65 de meciuri pentru VfB II în liga a treia. Gândurile noastre se îndreaptă către familia şi cei dragi lui”.

Citește și
romania nationala de fotbal
Armata cere oficial FIFA și UEFA să excludă toate echipele românești și naționala de fotbal din competițiile internaționale

„Ai fost mult mai mult decât un simplu căpitan pentru mine”, a scris Jan-Philipp Rose, membru al staff-ului Teutonia 05, ultimul club al lui Sebastian Hertner între 2022 şi 2024. „Ai fost un prieten, un model, o persoană care ne-a marcat pe toţi. Dispariţia ta bruscă ne afectează profund (...) Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre.”

Primele imagini cu tavanul prăbușit în piscina interioară a hotelului din Sibiu. Poliția a deschis o anchetă

Sursa: News.ro

Etichete: fotbalist,

Dată publicare: 24-12-2025 09:44

Articol recomandat de sport.ro
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
Citește și...
Ionuț Radu, al treilea meci consecutiv fără gol primit în campionatul Spaniei, după remiza cu Real Oviedo
Stiri Sport
Ionuț Radu, al treilea meci consecutiv fără gol primit în campionatul Spaniei, după remiza cu Real Oviedo

Celta Vigo, echipa portarului român Ionuţ Radu, a terminat la egalitate în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Real Oviedo, într-un meci din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputat sâmbătă.

Armata cere oficial FIFA și UEFA să excludă toate echipele românești și naționala de fotbal din competițiile internaționale
Stiri Sport
Armata cere oficial FIFA și UEFA să excludă toate echipele românești și naționala de fotbal din competițiile internaționale

CSA Steaua a cerut în mod oficial FIFA și UEFA să excludă toate echipele românești și naționala de fotbal din competițiile internaționale, întrucât Federația Română de Fotbal ar activa în mod ilegal.

Violențe pe stadion, la finala cupei Columbiei. Cel puțin 59 de persoane au fost rănite. VIDEO
Stiri Sport
Violențe pe stadion, la finala cupei Columbiei. Cel puțin 59 de persoane au fost rănite. VIDEO

Cel puţin 59 de persoane au fost rănite în confruntările dintre suporteri, în noaptea de miercuri spre joi, pe stadionul din Medellin, cu ocazia finalei Cupei Columbiei la fotbal, au anunţat autorităţile din această ţară, citate de AFP.

Recomandări
Noua ordonanță „trenuleț” a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede
Stiri Economice
Noua ordonanță „trenuleț” a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede

Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, aşa-numita „Ordonanţă-trenuleţ”, care reduce anumite cheltuieli, amână altele şi reglementează aspecte necesare până la aprobarea bugetului pentru anul viitor.

Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de lei pentru ”înzestrarea” Armatei
Stiri Economice
Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de lei pentru ”înzestrarea” Armatei

Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, două hotărâri de suplimentare a bugetului Ministerului Apărării Naţionale, respectiv cu 1,3 miliarde de lei, pentru continuarea procesului de înzestrare a Armatei României.

 

Zelenski: SUA vor un acord final de pace. Ucraina cooperează deplin și avertizează că Rusia nu trebuie să saboteze diplomația
Stiri externe
Zelenski: SUA vor un acord final de pace. Ucraina cooperează deplin și avertizează că Rusia nu trebuie să saboteze diplomația

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că Statele Unite își doresc încheierea unui acord final de pace, după raportul prezentat de negociatorii ucraineni conduși de Rustem Umerov în urma discuțiilor cu emisarii americani.

Top citite
1 Destinatii de Craciun cu soare
Shutterstock
Stiri Turism
Top destinații cu soare și plajă în Europa pentru vacanța de Crăciun și Anul Nou
2 Rovaniemi - Casa lui Moș Crăciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Casa lui Moș Crăciun din Laponia. Unde se află și ce poți face în acest loc de poveste
3 panettone
Shutterstock
Stiri Diverse
Deserturi de Crăciun din toată lumea. Rețete tradiționale de la panettone la turta dulce sau Christmas pudding
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Decembrie 2025

51:00

Alt Text!
La Măruță
23 Decembrie 2025

01:30:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Decembrie 2025

01:47:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28