Momentul în care o femeie și fiul ei sunt bătuți de un bărbat din Făgăraș, în plină stradă. Care este motivul

Stiri actuale
28-10-2025 | 17:42
Scene violente la Făgăraș. O mamă și fiul ei de nouă ani au fost bătuți zdravăn de un bărbat pe stradă. Agresorul ar fi fost nemulțumit de faptul că, în fața casei lui, copiii obișnuiesc să se joace și îl deranjează.

autor
Ana Maria Barbu,  Electra Ghiza

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Agresiunea s-a petrecut luni seară și a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. În imagini se vede cum individul lovește în mod repetat femeia și copilul de lângă ea. La un moment dat îi smulge mamei rucsacul din mână și continuă să lovească victimele cu el.

Copilul se refugiază peste drum nu înainte de a fi izbit iarăși. Femeia încearcă să își recupereze geanta dar se alege cu o nouă ploaie de lovituri. În cele din urmă, când și ea ajunge pe cealaltă parte a străzii, bărbatul o ia la țintă și îi aplică o ultimă lovitură, chiar cu rucsacul. Incidentul este anchetat de poliție, iar femeia a povestit că agresorul e supărat pe copiii care se joacă prin fața casei lui.

