Un bărbat din Sibiu și-a ucis mama în bătaie din cauza banilor. El revenise din străinătate ca să aibă grijă de femeie

Stiri Socante
20-10-2025 | 17:21
Un bărbat de 54 de ani din Sibiu este acuzat că și-ar fi ucis mama după un scandal iscat din cauza banilor, spun surse apropiate anchetei.

Octavian Moldovan

Fiul se întorsese recent din străinătate ca să aibă grijă de bătrâna rămasă văduvă. Chiar el a sunat la 112 să anunțe că femeia nu se simte bine. Probele însă, au dus la arestarea lui.

În vârstă de 74 de ani, femeia rămăsese singură după decesul soțului. Vecinii spun că s-a bucurat nespus când fiul cel mare, plecat în Franța, s-a întors acasă tocmai ca să aibă grija de ea.
În urmă cu două zile, bărbatul a sunat la 112 să spună că mama lui nu se simte deloc bine. Echipajul de urgență a constatat că femeia murise, iar sfârșitul ei a fost violent.

Dan Simion, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu: „Prezenta semne vizibile de violență. În urma cercetărilor efectuate, sa constatat că autorul a acționat cu intenție directă respectiv urmărind și acceptând decesul.”

Anchetatorii au aflat că mama și fiul s-au certat din cauza banilor, iar victima a fost ucisă în bătaie.
Vecinilor nu le vine să creadă, mai ales că niciodată n-au auzit scandal în casa familiei.

Bătrână: „Chiar în ziua respectivă fusese cu flori la cimitir, se dusese la soțul la mormânt.Ce să vă spun, e cumplit, ce să pot să vă spun. Un copil care își pierde mințile."

Bătrână: „La ei nu ai auzit niciodată scandal, ceartă, nu erau niște oameni care să facă scandal."

La audieri, bărbatul a recunoscut crima. A spus că era băut și nu s-a mai putut controla. Acuzat de omor, a fost arestat pentru 30 de zile.

Gabriela Firea, întrebată dacă va candida din nou la Primăria Capitalei: ”Avem sondaje interne, nu le-am făcut publice”

Dată publicare: 20-10-2025 17:05

