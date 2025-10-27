Focuri de armă în Sectorul 6: patru bărbați reținuți după o bătaie în stradă și distrugerea a două mașini

Stiri actuale
27-10-2025 | 10:58
politia romana
Shutterstock

Patru bărbaţi implicaţi în incidentul cu focuri de armă de duminică, din Sectorul 6 al Capitalei, au fost reţinuţi de poliţiştii bucureşteni, fiind acuzaţi de mai multe infracţiuni, inclusiv nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. 

autor
Vlad Dobrea

Potrivit anchetatorilor, cei patru s-au certat în stradă, pe fondul unor conflicte mai vechi, iar în timpul scandalului unul dintre ei a tras cu arma, avariind două maşini parcate. Bărbaţii, toţi cu vârste de până în 30 de ani, au fost prinşi şi duşi la audieri, iar arma, care este neletală, a fost găsită şi va fi expertizată pentru a se stabili din ce categorie face parte şi dacă este supusă omologării.

Poliţia Capitalei a informat, luni, că patru bărbaţi implicaţi în incidentul din ziua anterioară, petrecut în Sectorul 6 al Capitalei, au fost reţinuţi pentru lovire sau alte violenţe, distrugere şi tulburarea liniştii şi ordinii publice. În cauză, se fac cercetări şi pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uzul de armă fără drept.

Duminică, poliţişti de la Secţia 20 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, că pe o stradă din Sectorul 6 s-au auzit mai multe focuri de armă. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

Mai multe echipaje din cadrul Poliţiei Sectorului 6 au început cercetările pentru prinderea celor bănuiţi de comiterea faptei, în scurt timp fiind identificaţi patru bărbaţi implicaţi în incident.

Citește și
WhatsApp
„Câştiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri”. Noua tentativă de fraudă care face victime pe Whatsapp

Din datele şi probele administrate a reieşit că, pe fondul unor neînţelegeri anterioare, doi bărbaţi, de 27 şi 29 de ani, ar fi avut un conflict cu alţi doi, de 28 şi 29 de ani. În acest context, primul bărbat de 29 de ani ar fi tras mai multe focuri de armă, provocând distrugeri la două autoturisme parcate în zonă.

Ulterior, bărbatul care ar fi tras focurile de armă ar fi fost agresat fizic, fiind lovit în repetate rânduri în faţă de cele două persoane cu care ar fi avut conflictul. Cei doi ar fi ridicat arma şi ar fi părăsit zona. Totodată, bărbatul de 29 de ani care ar fi tras cu arma ar fi părăsit zona cu autoturismul bărbatului de 27 de ani.

Toate persoanele implicate au fost depistate şi conduse la sediul subunităţii de poliţie, pentru audieri.

De asemenea, în urma verificărilor făcute de către poliţişti a fost găsită arma cu care au fost provocate distrugerile. Poliţiştii menţionează aceasta a fost ridicată în vederea expertizării, pentru a se stabili din ce categorie face parte şi dacă este supusă omologării. potrivit unor surse, arma respectivă este neletală.

În baza probelor, cei patru bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie duşi în faţa magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 20 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru lovire sau alte violenţe, distrugere, tulburarea liniştii şi ordinii publice, dar şi pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uzul de armă fără drept.

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, sectorul 6, focuri de arma, retinuti,

Dată publicare: 27-10-2025 10:58

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
„Câştiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri”. Noua tentativă de fraudă care face victime pe Whatsapp
Stiri actuale
„Câştiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri”. Noua tentativă de fraudă care face victime pe Whatsapp

DNSC avertizează asupra unei fraude prin apeluri false care folosesc identitatea fostului CERT-RO pentru a fura date personale și financiare.

Premieră istorică pentru şahul românesc: ACS SuperChess România devine campioană europeană la Rodos
Stiri actuale
Premieră istorică pentru şahul românesc: ACS SuperChess România devine campioană europeană la Rodos

Preşedintele Federaţiei Române de Şah, Vlad Ardeleanu, afirmă că victoria obţinută de ACS SuperChess România la Rodos reprezintă o premieră absolută în istoria şahului românesc de club.

Accident între două dube și un TIR, surprins de camera de bord a unui polițist din Mehedinți. Ce a urmat
Stiri actuale
Accident între două dube și un TIR, surprins de camera de bord a unui polițist din Mehedinți. Ce a urmat

Un polițist din Mehedinți, aflat în timpul liber, a fost martorul unui accident rutier produs chiar în fața mașinii sale.  

Recomandări
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”
Stiri actuale
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”

După procesiunile din timpul zilei, Catedrala Națională a fost deschisă duminică seara, la ora 20, și pentru public. Credincioșii au așteptat cu orele la rând, pentru a vedea, preț de câteva minute, interiorul clădirii mărețe, inclusiv altarul.  

Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Stiri Politice
Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că indemnizațiile unor directori din sectorul transporturilor au crescut cu 40-50%, menționând în mod concret Aeroporturile Mihail Kogălniceanu și Otopeni, precum și Romatsa.

 

Liderul PNL Ciprian Ciucu a anunțat că va candida la Primăria Capitalei: ”Sloganul meu va fi Bucureștiul pus la punct”
Stiri Politice
Liderul PNL Ciprian Ciucu a anunțat că va candida la Primăria Capitalei: ”Sloganul meu va fi Bucureștiul pus la punct”

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, şi-a anunţat, luni, candidatura la Primăria Capitalei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 26 Octombrie 2025

28:41

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28