Focuri de armă în Sectorul 6: patru bărbați reținuți după o bătaie în stradă și distrugerea a două mașini

Patru bărbaţi implicaţi în incidentul cu focuri de armă de duminică, din Sectorul 6 al Capitalei, au fost reţinuţi de poliţiştii bucureşteni, fiind acuzaţi de mai multe infracţiuni, inclusiv nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Potrivit anchetatorilor, cei patru s-au certat în stradă, pe fondul unor conflicte mai vechi, iar în timpul scandalului unul dintre ei a tras cu arma, avariind două maşini parcate. Bărbaţii, toţi cu vârste de până în 30 de ani, au fost prinşi şi duşi la audieri, iar arma, care este neletală, a fost găsită şi va fi expertizată pentru a se stabili din ce categorie face parte şi dacă este supusă omologării.

Poliţia Capitalei a informat, luni, că patru bărbaţi implicaţi în incidentul din ziua anterioară, petrecut în Sectorul 6 al Capitalei, au fost reţinuţi pentru lovire sau alte violenţe, distrugere şi tulburarea liniştii şi ordinii publice. În cauză, se fac cercetări şi pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uzul de armă fără drept.

Duminică, poliţişti de la Secţia 20 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, că pe o stradă din Sectorul 6 s-au auzit mai multe focuri de armă. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

Mai multe echipaje din cadrul Poliţiei Sectorului 6 au început cercetările pentru prinderea celor bănuiţi de comiterea faptei, în scurt timp fiind identificaţi patru bărbaţi implicaţi în incident.

Din datele şi probele administrate a reieşit că, pe fondul unor neînţelegeri anterioare, doi bărbaţi, de 27 şi 29 de ani, ar fi avut un conflict cu alţi doi, de 28 şi 29 de ani. În acest context, primul bărbat de 29 de ani ar fi tras mai multe focuri de armă, provocând distrugeri la două autoturisme parcate în zonă.

Ulterior, bărbatul care ar fi tras focurile de armă ar fi fost agresat fizic, fiind lovit în repetate rânduri în faţă de cele două persoane cu care ar fi avut conflictul. Cei doi ar fi ridicat arma şi ar fi părăsit zona. Totodată, bărbatul de 29 de ani care ar fi tras cu arma ar fi părăsit zona cu autoturismul bărbatului de 27 de ani.

Toate persoanele implicate au fost depistate şi conduse la sediul subunităţii de poliţie, pentru audieri.

De asemenea, în urma verificărilor făcute de către poliţişti a fost găsită arma cu care au fost provocate distrugerile. Poliţiştii menţionează aceasta a fost ridicată în vederea expertizării, pentru a se stabili din ce categorie face parte şi dacă este supusă omologării. potrivit unor surse, arma respectivă este neletală.

În baza probelor, cei patru bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie duşi în faţa magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 20 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru lovire sau alte violenţe, distrugere, tulburarea liniştii şi ordinii publice, dar şi pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uzul de armă fără drept.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













