Momente spectaculoase și decizii importanate, vineri seară, la Vocea României. Emisiunea a fost lider de audiență

Vineri seară, scena de la Vocea României a răsunat de momente spectaculoase, iar scaunele antrenorilor s-au întors pentru ultima dată în acest sezon.

La finalul ediției, ei au avut de făcut alegeri importante: ce concurenți merg mai departe, în etapa confruntărilor.

„Regulamentul ne spune că antrenorii pot avea în echipe, înainte de etapa confruntărilor câte 14 concurenți. În cele 8 ediții de audiții pe nevăzute ați avut libertatea de a vă întoarce de câte ori ați simțit nevoia. Ei bine, a sosit momentul să cântăriți bine și să luați deciziile cele mai inspirate, dar deloc ușoare!”, a explicat, vineri seară, Pavel.

Emisiunea a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 23:29, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD.

Vocea României a înregistrat 6.9 puncte de rating și 25.2% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 3.8 puncte de rating și 13.9% share.

Peste 1.1 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, de la 20:53, peste 1.5 milioane de români se uitau la Vocea României.

Antrenorii au decis, iar echipele lor din sezonul 13 Vocea României arată astfel:

Echipa Theo & Horia: Andreea Silvestru, Ștefan & Vali, Bianca Mihai, Eva Nicolescu, Paul Ananie, Alessia Pop, Felicia Dilbea, Iulia Neagoe, Roxana Azamfirei, Denisa Cramba, Karina Asavei, Rebeca Iana, Cristian Secioreanu, Luana Bongiorni;

Echipa Irina: Alexandru Muscalu, Raphael Tudor, Victoria Cristiu, Haris Zindani, Adrian Cârciova, Ioana Moldovan, Irina Pătrașcu, Raisa Radu, Andrei Duțu, Rebeca Bosnea, Olesia Kuzminova, Maria Petre, Iulia Prodan, Daniel Șveț;

Echipa Smiley: Peter Donegan, Adelina Chivu, Ioana Farcașiu, Ana-Maria Mărgean, Silvia Tache, Charlize Maalouf, Vasile Mălai, Edwin Enyesiobi, Andreea Dobre, Tudor Turcu, Vlad Atanasiu, Angelina Pavel, Bryana Holingher, Anita Petruescu;

Echipa Tudor: Maria Crîșmariu, Mara Biriș, Denisa Puițău, Ana Muntean, Ștefan Burlacu, Soledad Baciu, Ana Maria Ivan, Ștefana Popa, Cristina Bleandură, Sunamita Beza, Florentina Matei, Artiom Topal, Briana Magdaș, Zane Carney.

Vineri, de la 20:30, urmează etapa confruntărilor la Vocea României! Emisiunea poate fi urmărită și în avans, pe VOYO.

