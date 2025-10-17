Restaurantul care a ars în Cluj-Napoca la 1 iulie a fost incendiat intenționat. Pagubele sunt de sute de mii de euro

17-10-2025 | 17:45
La trei luni după ce un incendiu a distrus un restaurant din Cluj-Napoca, pompierii au stabilit acum că focul a fost pus intenționat într-o magazie de lângă local.  

autor
Alexandra Clej

Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru distrugere și caută vinovatul. Pagubele sunt de sute de mii de euro, susține proprietarul restaurantului.

Incendiul a izbucnit în după-amiaza zilei de 1 iulie, la o magazie din apropierea restaurantului, o construcție veche, nelocuită, spun vecinii.

Focul a cuprins acoperișul localului, apoi, din cauza vântului puternic, s-a extins rapid pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Două case părăsite din zonă au fost, și ele, avariate de flăcări.

Pompierii s-au luptat cu flăcările mai multe ore. Misiunea lor a fost dificilă și pentru că s-a aprins vegetația uscată din zonă. Restaurantul a fost distrus aproape în totalitate.

La mai bine de trei luni de la incendiu, anchetatorii de la ISU au stabilit că focul a fost pus intenționat în acea magazie de lângă restaurant.

Andrei Biriș, ofițer specialist ISU Cluj: „S-a constatat faptul acțiunii intenționate, incendiul a fost provocat de o flacără folosită pentru aprinderea unor materiale combustibile.”

Karzoon Carin, proprietar restaurant: „Noi am fost victime colaterale. Când am văzut flăcările de vreo șapte metri acolo, am fugit la noi în pod, n-am mai putut să stingem nimic, am evacuat toți oamenii de pe terasă, personalul. A fost o pagubă destul de mare... extrem de mare, nu destul de mare. E vorba de câteva sute de mii.”

Acum, polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere și continuă verificările pentru a găsi vinovatul.

