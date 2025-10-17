Restaurantul care a ars în Cluj-Napoca la 1 iulie a fost incendiat intenționat. Pagubele sunt de sute de mii de euro

La trei luni după ce un incendiu a distrus un restaurant din Cluj-Napoca, pompierii au stabilit acum că focul a fost pus intenționat într-o magazie de lângă local.

Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru distrugere și caută vinovatul. Pagubele sunt de sute de mii de euro, susține proprietarul restaurantului.

Incendiul a izbucnit în după-amiaza zilei de 1 iulie, la o magazie din apropierea restaurantului, o construcție veche, nelocuită, spun vecinii.

Focul a cuprins acoperișul localului, apoi, din cauza vântului puternic, s-a extins rapid pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Două case părăsite din zonă au fost, și ele, avariate de flăcări.

Pompierii s-au luptat cu flăcările mai multe ore. Misiunea lor a fost dificilă și pentru că s-a aprins vegetația uscată din zonă. Restaurantul a fost distrus aproape în totalitate.

La mai bine de trei luni de la incendiu, anchetatorii de la ISU au stabilit că focul a fost pus intenționat în acea magazie de lângă restaurant.

Andrei Biriș, ofițer specialist ISU Cluj: „S-a constatat faptul acțiunii intenționate, incendiul a fost provocat de o flacără folosită pentru aprinderea unor materiale combustibile.”

Karzoon Carin, proprietar restaurant: „Noi am fost victime colaterale. Când am văzut flăcările de vreo șapte metri acolo, am fugit la noi în pod, n-am mai putut să stingem nimic, am evacuat toți oamenii de pe terasă, personalul. A fost o pagubă destul de mare... extrem de mare, nu destul de mare. E vorba de câteva sute de mii.”

Acum, polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere și continuă verificările pentru a găsi vinovatul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













