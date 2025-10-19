Zeci de persoane evacuate în Voluntari, Ilfov, după ce un incendiu izbucnit la două mașini s-a extins la o ţeavă de gaz

Patruzeci de persoane au fost evacuate, duminică, dintr-un hotel din Voluntari, judeţul Ilfov, după ce un incendiu care a cuprins două autoturisme s-a extins la o ţeavă de alimentare cu gaz.

Măsura preventivă a fost luată în condiţiile în care forţele de intervenţie au constatat că ţeava de gaze este fisurată.

ISU B-IF

Incendiul a izbucnit pe bulevardul Pipera din oraşul Voluntari, unde două autoturisme parcate în apropierea unui hotel care funcţionează într-o clădire cu parter şi cinci etaje au luat foc.

Potrivit oficialilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti Ilfov, flăcările s-au extins şi la o ţeavă de gaze.

ISU B-IF

„Incendiul la cele două autoturisme a fost stins. În acest moment asigurăm măsuri specifice de prevenire şi protecţie ca urmare a fisurării acestei conducte de gaze, ţinând cont ca este în apropierea unei construcţii P+5 (hotel), de unde am evacuat 40 de persoane”; informează ISU Bucureşti Ilfov.

Circulaţia în zonă a fost blocată, fiind solicitată şi prezenţa unei echipe de intervenţie de la furnizorul de gaz.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













