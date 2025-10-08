Momente de panică în Argeș. O fetiță și un bătrân au fost la un pas de tragedie, după ce mașina în care erau a căzut în apă

O fetiță de 10 ani din Argeș și un bărbat de 76 de ani, vecin cu ea, au fost la un pas de tragedie.

Ei se întorceau din oraș, când bătrânul a pierdut controlul mașinii pe marginea unui canal în aval de barajul de la Băiculești. Autoturismul a căzut în apă.

Cei doi au reușit să se salveze în ultima clipă urcând pe plafon. Un trecător i-a văzut și a sunat după ajutor.

Pompierii au intervenit imediat și au recuperat victimele care au ajuns la spital.

