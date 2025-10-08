Momente de panică în Argeș. O fetiță și un bătrân au fost la un pas de tragedie, după ce mașina în care erau a căzut în apă

08-10-2025
O fetiță de 10 ani din Argeș și un bărbat de 76 de ani, vecin cu ea, au fost la un pas de tragedie.

Natașa Paraschiv

Ei se întorceau din oraș, când bătrânul a pierdut controlul mașinii pe marginea unui canal în aval de barajul de la Băiculești. Autoturismul a căzut în apă.

Cei doi au reușit să se salveze în ultima clipă urcând pe plafon. Un trecător i-a văzut și a sunat după ajutor.

Pompierii au intervenit imediat și au recuperat victimele care au ajuns la spital.

Ploile torențiale fac pagube în Constanța. Autoritățile au făcut baraje din nisip și mai multe străzi au fost inundate

08-10-2025

