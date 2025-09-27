O maşină care transporta o barcă a căzut în Dunăre, la Faleza din Brăila. ISU a intervenit cu scafandri

27-09-2025 | 13:51
O mașină care transporta o barcă pe peridoc a căzut sâmbătă în Dunăre, în zona debarcaderului de pe Faleza Brăilei. Echipaje ale ISU intervin pentru recuperarea autoturismului și a ambarcațiunii.

Incidentul s-a produs în jurul orei 12:40, iar potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila nu au fost înregistrate victime.

Pentru degajarea autoturismului şi recuperarea ambarcaţiunii, la faţa locului intervine ISU Brăila cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o barcă şi echipa de scafandri.

În urmă cu trei luni de zile, în acelaşi loc de pe Faleza Dunării, o altă maşină a ajuns în Dunăre, după ce proprietarul autoturismului a vrut să îşi lanseze la apă un skijet şi nu a asigurat maşina, care a căzut în fluviu cu tot cu platforma care tracta ambarcaţiunea.

