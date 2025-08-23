Tragedie în Argeș. Patru persoane au murit după ce o mașină a căzut în prăpastie. Un supraviețuitor, preluat cu elicopterul

23-08-2025 | 17:23
O tragedie a avut loc în Argeș, sâmbătă, unde o mașină ar fi căzut într-o prăpastie de 200 de metri în zona Capra, potrivit surselor care au declarat detaliile pentru Știrile Pro TV. Patru persoane au murit, iar una a fost preluată de un elicopter SMURD.

Claudia Alionescu,  Lorena Mihăilă

Incidentul a avut loc în zona Portăreasa - Capra. 

„Astăzi, 23 august a.c., în jurul orei 13:40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung au fost sesizați de către un bărbat de 45 de ani, din comuna Albeștii de Muscel, cu privire la faptul că pe raza aceleiași localități, în zona montană Portăreasa, ar fi observat un autoturism răsturnat, existând posibilitatea sa fie mai multe victime”, se arată într-un comunicat al poliției.

O echipă mistă de salvare a fost trimisă la fața locului, formată din polițiști, alături de echipe de salvare din cadrul I.S.U. Argeș și Salvamont Argeș, pentru căutarea si salvarea eventualelor persoane implicate.

„Ajunși la fața locului, au identificat cinci victime, dintre care patru, decedate. Cea de-a cincea victimă este conștientă, de sex masculin,în vârstă de aproximativ 23 de ani, asistată de echipajele medicale. Pentru preluarea acesteia, a fost solicitat elicopterul SMURD. În zona indicată acționează o echipă mixtă de salvare, formată din pompieri, polițiști și salvamontiști”, a transmis ISU.

Dată publicare: 23-08-2025 16:34

