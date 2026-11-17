Autoritățile locale au anunțat că au atacat hotărârea instanței. Lucrările de modernizare a falezei Dunării de la Galați au început în luna iulie.

Potrivit proiectului, aproximativ 900 de arbori urma să fie tăiați, lucru care a stârnit protestul mai multor asociații de mediu. Ulterior, autoritățile au anunțat că 100 de copaci vor fi păstrați pe amplasament și 75 relocați.

Cristi Todorean, Asociația Salvați Pădurea Urbană Faleza Galați: „Până acum, conform avizelor, s-au tăiat 450 de arbori, chipurile. În jur de 110 metri cubi. Ceea ce nu este adevărat. Este un plop uriaș, la jumătate de kilometru mai încolo, are cel puțin 30 de metri cubi.”

Corespondent PROTV: „Faleza de la Galați are trei kilometri și jumătate, este cea mai lungă de pe întreg parcursul Dunării și, ce știu foarte puțini, este și parc dendrologic, arie protejată de interes județean.”

Dan Trifu, Ecocivica: „Să pui în pericol faleza nu este o investiție benefică pentru cetățeni. Este o investiție care afectează grav mediul de viață al populației, inclusiv sănătatea populației.”

Două organizații au mers în instanță și au atacat autorizația de construire și hotărârile Consiliului Local Galați. Tribunalul București le-a dat câștig de cauză.

Petrica Pațilea, purtător de cuvânt al Primăriei Galați: „Hotărârea instanței nu este definitivă. Vom formula recurs în termen de cinci zile. Hotărârea este însă executorie, prin urmare pe faleză se opresc lucrările de construcție, cu excepția acelora care vizează punerea în siguranță a unor zone aflate în lucru.”

Iulian Marcu, activist civic: „Noi, cetățenii, nu ne opunem proiectului de modernizare a falezei. Există soluții fiabile, documentate, prin care arborii maturi pot fi relocați.”

Proiectul de modernizare pornește de la punerea în evidență a lucrărilor din taberele de sculptură în metal desfășurate la Galați în anii '70. Operele de artă au rămas expuse pe malul Dunării, ca într-un muzeu în aer liber. În jurul lor ar trebui să fie construite piste de alergare, trasee pentru biciclete și role, dar și zone de promenadă.

În total ar urma să fie aproape 20 de hectare de spații verzi, pe care autoritățile locale au anunțat că vor fi plantați 3.000 de arbori. Constructorii au la dispoziție doi ani pentru a încheia lucrările, care se ridică la 226 de milioane de lei, bani din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul local.