Investiția depășește 200 de milioane de lei. Faleza de 3 kilometri și jumătate este cea mai lungă de pe întregul parcurs al Dunării. Autoritățile din Galați promit că vor transforma radical relația orașului cu Dunărea. Proiectul pornește de la punerea în evidență a lucrărilor din taberele de sculptură în metal desfășurate aici în anii '70. Operele de artă au rămas expuse pe malul Dunării, ca într-un muzeu în aer liber, dar nu au fost valorificate prea mult.

În jurul lor vor fi construite piste de alergare, trasee pentru biciclete și role, dar și zone de promenadă, de relaxare și de belvedere. În total vor fi aproape 20 de hectare de spații verzi, pe care vor fi plantați 3.000 de arbori.

Luminița Mihailov, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est: „Am recomandat utilizarea speciilor autohtone, în așa fel încât să dăm valoare adăugată spațiului verde creat”.

De asemenea, vor fi refăcute treptele care asigură accesul între faleza superioară și cea inferioară și va fi instalat un lift pentru persoane cu dizabilități. O prioritate este stabilizarea malului, despre care unele studii au arătat că alunecă ușor spre Dunăre.

Cristian Stăncic, director companie de construcții: „Vom executa în jur de 480 de piloți forați, astfel încât malul respectiv să fie pus în siguranță. Dorim să realizăm și o tiroliană care să lege faleza superioară de cea inferioară”.

Ionela Andreica, arhitect: „Vor fi parțial materiale naturale: granit, marmură, travertin. Partea de trotuar pietonal de la faleza superioară va fi cu dale prefabricate, iar pe partea de taluz vom folosi un pietriș cu un liant care îl va stabiliza”.

Primăria Galați mai are în prezent două procese în derulare cu agenții economici de pe malul Dunării. Celelalte restaurante și terase au fost demolate. Proiectul include o zonă cu aspect unitar, armonios.

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați: „Există cinci locuri pentru alimentație publică. Trei dintre ele mai mari, două mai mici, pe întreaga întindere. Pe modelul restaurantelor din portul Constanța, acele containere transformate în restaurant, fără ca unul să facă de 10 metri, altul de 30 de metri, unul mai pe lung, altul mai pe lat. Vrem să avem o linie estetică”.

Contractul semnat de Primăria Galați este de 226 de milioane de lei, din care 174 de milioane sunt fonduri nerambursabile. Constructorii au la dispoziție doi ani. În paralel se va desfășura și un proiect pentru punerea în siguranță a malurilor fluviului, prin Administrația Porturilor Dunării Maritime, care va fi depus în septembrie pentru obținerea finanțării.