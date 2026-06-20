Turiști și localnici, deopotrivă, au profitat de soarele încă blând şi de briza mării.

Mulţi şi-au început ziua pe Faleza Cazinoului.

Bărbat: "Am văzut vremea asta, ne-au gonit copiii de acasă și am zis că să plecăm și noi."

Doi miri au vrut că pozele de nunta să fie cu marea pe fundal.

"Este o zi într-adevăr specială și suntem foarte fericiți că suntem pe faleză și ne putem bucura de aces view fenomenal”.

Pe la prânz s-au aglomarat toate restaurantele cu specific pescăresc.

Femeie: "Am mai fost acum câțiva ani și știm că este mâncarea foarte bună, și la malul mării, ce poate să fie mai bun”.

Alexandru Muntean, manager restaurant pescăresc: ”Turiştii cer recomandări. Noi recomandăm în această perioadă stavrid, calcan, hamsie sau șprot, pentru că suntem în plin sezon de pescuit la aceste specii”.

Pe plajă turiștii s-au bucurat din plin de soare şi de apa mării.

Fată: "Super, nu mă așteptam să fie atâta lumen pentru că până acuma fost litoralul mort, dar văd că este foarte multă lume."

Sezonul estival a pornit însă mult mai greu decât se aşteptau cei din industria ospitalităţii.

Cristian Bărhălescu, preșesdinte ANAT: "În acest moment, avem 45% spre 50% grad de ocupare și este iunie. Rezevările sunt sub anul trecut, sunt undeva la nivel de 2020, 2021, clar sub 2019 pentru că am avut un început de iunie mai rece.

În zilele următoare, însă, pe litoral vor fi temperaturi ridicate.