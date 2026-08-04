Misiune de salvare în largul Mării Negre. Rănit de pe o platformă maritimă, preluat cu un elicopter Black Hawk | FOTO

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O persoană rănită de pe o platformă maritimă aflată la aproape 167 de kilometri distanță de țărm a fost salvată marți de un elicopter Black Hawk al Departamentului pentru Situații de Urgență.

autor
Cristian Anton

Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne a intervenit, marţi, pentru evacuarea medicală a unei persoane rănite aflate pe o platformă maritimă de extracţie situată la aproximativ 90 de mile marine (circa 167 de kilometri) în largul Mării Negre, informează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), potrivit Agerpres.

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"Ajuns la locul intervenţiei, echipajul elicopterului a desfăşurat operaţiunea de recuperare a pacientului în condiţii de siguranţă, utilizând procedurile specifice intervenţiilor aeriene în mediul maritim. Ulterior, persoana a fost transportată către o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate", precizează autorităţile.

DSU arată că această misiune demonstrează capacitatea de intervenţie rapidă şi eficientă a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, inclusiv în zone greu accesibile, aflate la mare distanţă de ţărm, pentru salvarea de vieţi omeneşti.

Ce făcea șoferul unui bolid de lux pe o șosea din Cluj. A fost filmat din elicopter

Sursa: Agerpres

Etichete: dsu, salvare, platforma, marea neagra, black hawk,

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