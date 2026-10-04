Mai întâi și-au arătat eleganța caii din rasa Lipițan, la proba de dresaj. A urmat cea mai intensă etapă, maratonul.

Cursa cu obstacole va decide duminică clasamentul final.

A doua zi de concurs a fost dedicată adrenalinei. La proba de maraton au intrat în competiție și avansați, și începători.

Vedetele incontestabile ale competiției sunt caii din rasa lipițan, recunoscuți pentru inteligența, eleganța și puterea lor. Pentru mulți, acest sport este o tradiție de familie, însă campionatul a adus în acest an și debutanți curajoși.

Constantin Cristache, concurent: „Destul de greu și pentru cai, eu mai ales că sunt și la prima participare. Caii mei i-aș valora la 7000 de euro”.

Un concurent din Ialomița participă în premieră, cu cei doi lipițani aflați și ei la primul examen mare: „Calul din dreapta este Nixon și are șase ani, calul din stânga este Nero, tot din linia Napolitano, și sunt frați din același tată, doar că au mame diferite, tot de aceeași vârstă.”

Specatori: „E o muncă titanică, performanțele se văd în spate, pentru aceste două, trei, patru minute cât durează un concurs.” (...)

„E super, am avut și noi cai, a avut socrul acasă cai, ne plac foarte mult.”

Roland Varga, concurent: „Este cea mai dificilă, cea mai periculoasă probă, caii au nevoie de multă rezistență, driverii și secunzii au nevoie de o concentrare maximă.”

Pe durata competiției, caii sunt monitorizați permanent de medici.

Dan Ignătescu, medic veterinar: „Fiecare cal vine sau fiecare atelaj vine la un control, ca să continue și cealaltă jumătate de competiție.”

Ciprian Turculeț, organizator competiție: „Multe superlative se pot spune la adresa acestui eveniment și ne bucurăm că avem onoarea să găzduim exact finala.”

Campionatul național de atelaje de la Beclean, eveniment cu tradiție organizat de Romsilva, se încheie astăzi cu proba de obstacole.