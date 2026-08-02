Primul a vizat un turist aflat în stare de epuizare severă, iar al doilea un tânăr de 16 ani care a suferit un traumatism la piciorul drept, scrie News.ro.

"Astăzi, alături de colegii de la Salvamont Argeș și de echipajul aeromedical al elicopterului 337 Mureș, am intervenit pentru soluționarea a două solicitări în Parcul Național Piatra Craiului", a transmis Salvamont Zărnești.

Potrivit sursei citate, primul caz a avut loc în Șaua Funduri și a vizat un turist aflat într-o stare de epuizare severă, fără posibilitatea de a-și continua deplasarea.

Cel de-al doilea caz a implicat un tânăr de 16 ani, aflat în zona Piscul Baciului, care a suferit un traumatism la piciorul drept și care, de asemenea, nu se mai putea deplasa.

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Ambele persoane au fost extrase prin troliere de către elicopterul SMURD și transportate la spital.