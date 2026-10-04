Liderii formațiunilor politice din Parlament sunt chemați, luni, la Cotroceni, de președintele Nicușor Dan, pentru consultări privind desemnarea unui nou candidat la funcţia de prim-ministru.

Liderii formațiunilor politice din Parlament sunt chemați, luni, la Cotroceni, de președintele Nicușor Dan, pentru consultări privind desemnarea unui nou candidat la funcţia de prim-ministru.

Absența unui Guvern cu puteri depline este una dintre problemele semnalate în raportul de evaluare al agenției de rating Standard & Poor's.

România a scăpat de retrogradarea ratingului de țară și rămâne în categoria statelor recomandate investițiilor.

Agenția americană avertizează însă că, dacă va continua criza politică, pericolul „junk" la următoarea evaluare este uriaș.

Vineri, aproape de miezul nopții, Ministerul Finanțelor a publicat decizia agenției americane de rating Standard and Poor's. În pofida unei crizei politice istorice pentru România, agenția reconfirmă ratingul țării la nivelul "BBB-" cu perspectivă negativă, la fel cum au anunțat lunile trecute agențiile Fitch și Moody's. În traducere, rămânem pe ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor și am scăpat de "junk".

S&P motivează decizia prin faptul că România continuă demersurile pentru reducerea deficitului bugetar conform planului, dar și că absorbția fondurilor europene până în septembrie a fost de peste 90%.

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor: „Aceste reconfirmări ale rating-ului erau absolut necesare pentru menținerea perspectivelor pentru economia României în 2027 și 2028 și orice accident de parcurs la oricare dintre cele trei agenții ar fi avut efecte foarte importante negative pe termen mediu și lung asupra economiei României”.

S&P estimează că deficitul bugetar va scădea la 6,25% din PIB anul acesta, cu aproape un punct și jumătate procentual sub nivelul înregistrat în 2025. În același timp, datoria publică netă este estimată să urce la peste 60% din PIB în 2027.

Vestea a adus și schimbări în bine pe piața interbancară. Asta în condițiile în care, vineri, cursul BNR a înregistrat un record al deprecierii monedei naționalei în raport cu cea europeană, de 5 lei și 34 de bani pentru un euro. Acum, în urma deciziei leul s-a apreciat, chiar dacă doar un ban.

Christian Năsulea, profesor de economie mondială: „Banca Națională a făcut ceea ce ne așteptam și anume a apărat cursul de schimb la un anumit punct. Dacă se menține modulul după care intervine Banca Națională, pe care-l știm de data trecută din luna mai sau de anul trecut din iunie, ne așteptăm după cer am văzut un vârf de schimb vineri să vedem o reașezare a cursului la un nivel care să fie ușor mai mic decât cel de vineri, dar mai mare decât cursul pe care-l aveam până săptămâna trecută”.

Președintele Nicușor Dan apreciază într-o postare pe contul său de X că decizia S&P confirmă că România este un partener de încredere pentru investiții, iar economia noastră dă semnale de stabilitate. Însă, nu este un moment de relaxare.

Iar premierul interimar, Ilie Bolojan a scris pe Facebook că dacă blocajul politic va continua, va fi imposibil să mai convingem finanțatorii că suntem frecventabili. Implicit, direcția cea bună va fi deviată, iar eforturile de până acum vor fi irosite.

În clasamentul S&P al celor 27 de țări din Uniunea Europeană, România este ultima alături de Ungaria, dar sub Bulgaria, care are un rating de țară cu o perspectivă pozitivă.

Corespondent PRO TV: „Așadar, România scapă de retrogradare anul acesta, dar trebuie să încheie o misiune importantă, care o chinuie de 5 luni: instalarea unui nou guvern. Cum viitorul Executiv va avea ca sarcină urgentă realizarea rectificării bugetare, partidele trebuie să găsească rapid o formulă de guvernare săptămâna viitoare la Palatul Cotroceni și în Parlament. Apoi, noul guvern trebuie să pregătească bugetul pentru 2027, mai ales că la începutul anului viitor reprezentanții Fitch, Moddy's și S&P se întorc la București să revizuiască rating-ul țării”.