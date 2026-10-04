Cum a ajuns Nichita Stănescu în vizorul Securității. Povestea dosarului „Socrate”

Poetul intră în atenţia Securităţii în noiembrie 1974, când era deja una dintre cele mai importante figuri ale literaturii române. Era membru al Partidului Comunist Român, dar acest statut nu l-a ferit de urmărirea informativă - dimpotrivă: tocmai pentru că era membru de partid, deschiderea oficială a dosarului a trebuit precedată de acordul structurilor politice.

Documentele consultate de News.ro în arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) descriu o supraveghere construită treptat, pe fondul nemulţumirilor poetului faţă de climatul literar şi ideologic din România comunistă, dar şi al relaţiilor sale cu scriitori şi oameni de cultură din străinătate.

Motivul invocat era formulat în limbajul specific aparatului represiv: existau "unele semnalări privind manifestări şi nemulţumiri" ale poetului faţă de politica partidului în domeniul literaturii, dar şi suspiciuni că încerca să intre în contact cu cetăţeni străini pentru a-şi facilita publicarea şi afirmarea în Occident.

Dosarul, cu numele conspirativ "Socrate", păstrat la CNSAS sub cota SRI 201603 şi microfilmat la 29 mai 1976, cuprinde însă mult mai mult decât o operaţiune de supraveghere politică. În filele sale se adună portretul unui poet considerat de ofiţeri "extrem de orgolios", relatări despre consumul de alcool şi despre deteriorarea stării sale de sănătate, conflicte şi rivalităţi din lumea literară, acuzaţii privind privilegiile financiare ale unor scriitori, relaţii cu intelectuali din Occident şi, în cele din urmă, recunoaşterea internaţională care avea să schimbe radical perspectiva regimului asupra lui Nichita Stănescu.

Dosarul începe cu un poet suspectat că îşi caută singur drumul spre recunoaşterea internaţională şi se încheie cu concluzia că tocmai această recunoaştere europeană îi îmbunătăţise starea morală şi făcuse ca urmărirea să nu mai fie justificată.

Între cele două momente se află o poveste despre putere, prestigiu, frică, bani, alcool şi compromisuri.

Deschiderea dosarului "Socrate": poetul care îşi căuta singur afirmarea în exterior

La 22 noiembrie 1974, UM 0800 Bucureşti întocmea nota privind începerea urmăririi informative a lui Nichita Stănescu.

Actul îl identifica pe poet prin domiciliul din Bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 11 şi prin calitatea de membru al PCR. Câteva zile mai târziu, la 28 noiembrie 1974, Nichita Stănescu era oficial "luat în lucru" în cadrul unei direcţii de urmărire informativă, cu acordul partidului - nota invoca aceleaşi "semnalări privind manifestări şi nemulţumiri ale acestuia privind politica partidului în domeniul literaturii".

Era prima dintre cele două direcţii care aveau să structureze urmărirea. A doua ţinea de străinătate.

Securitatea vorbea despre "preocuparea sa de a intra în relaţie cu diferiţi cetăţeni străini pentru a-i facilita apariţia unor volume peste hotare".

Ofiţerii căutau şi o explicaţie pentru această dorinţă de afirmare în exterior: în perioada 1973-1974, notează documentul, "unii critici literari l-au apreciat, contestându-i valoarea de cele mai multe ori, pe motive subiective".

Potrivit Securităţii, tocmai această situaţie îl determinase pe poet să reacţioneze: "L-a determinat să aibă anumite reacţii violente şi să caute singur posibilitatea de afirmare în exterior", consemnează documentele.

Formularea contează pentru înţelegerea dosarului: în interpretarea ofiţerilor, Nichita nu era doar nemulţumit de criticile literare, ci încerca să găsească în afara României validarea pe care considera că nu o primeşte suficient în ţară.

Securitatea construieşte imediat şi un profil psihologic al poetului.

"Se mai adaugă faptul că este o fire extrem de orgolioasă care nu acceptă critici, considerându-se cel mai mare poet contemporan."

Portretul se completează cu o observaţie despre alcool şi anturaj.

"Nemulţumirile sale erau puse în evidenţă mai ales când era în stare de ebrietate şi incitat de prietenii Fănuş Neagu, Tomozei, ş.a."

Nichita apare astfel ca o personalitate puternică, dar instabilă, orgolioasă şi influenţabilă de către cercul de prieteni - iar pentru Securitate, exact combinaţia dintre prestigiul literar şi caracterul imprevizibil justifica supravegherea.

Autorităţile erau însă la fel de atente la cercul literar din jurul poetului.

Fănuş Neagu, Gheorghe Tomozei, Nicolae Breban şi alţi scriitori apar în mod repetat în materialele informative, fie ca prieteni, fie ca persoane cu care poetul se întâlnea, fie ca parte a unei lumi literare pe care Securitatea încerca să o cartografieze.

În acest sens, dosarul "Socrate" poate fi considerat şi un dosar despre un grup.

O parte dintre informaţii provin de la surse şi informatori şi trebuie citite ca atare: sunt relatări transmise Securităţii, nu automat fapte verificate independent. Felul în care sunt consemnate arată însă ce interesa aparatul represiv şi cum încerca acesta să înţeleagă mediul în care se mişca poetul.

De ce era nevoie de acordul partidului

Faptul că Nichita Stănescu era membru al PCR apare încă din documentele iniţiale. UM 0800 Bucureşti a solicitat Comitetului de partid al Sectorului 1 acordul pentru începerea urmăririi.

Motivul invocat îl reprezenta existenţa unor fapte încă neverificate care arătau că poetul "a avut manifestări ostile la adresa orânduirii noastre socialiste faţă de unele persoane din anturajul său".

La 28 noiembrie 1974, procedura era încheiată: Nichita era oficial "luat în lucru".

"Fieful" de la Uniunea Scriitorilor: bani, privilegii şi rivalităţi

Una dintre cele mai spectaculoase componente ale dosarului nu priveşte direct activitatea politică a lui Nichita Stănescu, ci banii.

Într-o notă din 23 octombrie 1975, Securitatea consemnează o discuţie purtată de un informator cu Sânziana Pop, prezentată în document drept membră a comitetului de fonduri al Uniunii Scriitorilor. Poziţia îi oferea acces la informaţii despre modul în care erau analizate cererile de împrumut şi despre felul în care erau distribuite resursele Fondului Literar.

Potrivit notei, Sânziana Pop se declara "foarte tulburată" şi "mâhnită" de modul în care erau gestionate fondurile şi de felul în care erau soluţionate cererile scriitorilor.

"Nu ştiu când am să izbucnesc. La conferinţa pe ţară n-am să tac. Tu ştii că Nichita ia câte 5000 de la Fulga (vicepreş. U. Scriitorilor) în fiecare lună, dintre care jumătate ajutor de boală, deşi mai are 4500 de lei leafă de red. şef adj. la România literară? Nici nu trece pe la comitet."

Afirmaţia este consemnată de Securitate în cadrul discuţiei. Din materialul pus la dispoziţie nu rezultă că această situaţie financiară ar fi fost verificată ulterior prin documente contabile.

Pentru anchetatorii Securităţii, însă, informaţia era suficient de importantă pentru a fi păstrată în dosar. În aceeaşi discuţie apare şi Fănuş Neagu.

"I s-a creat un adevărat fief personal din această Asociaţie de Bucureşti a scriitorilor unde ia leafă 6000 fără să facă nimic şi o duce de râpă."

În continuarea discuţiei apare şi Nicolae Breban.

Este adusă în discuţie datoria pe care acesta ar fi avut-o la fond.

"Nu, are peste 250 de mii, oricum, el este campionul. Apoi Nichita, Ştefan Bănulescu şi alţii."

În centrul nemulţumirii se află însă diferenţa dintre tratamentul aplicat scriitorilor.

"Îmi exprim mirarea pentru faptul că, de şase luni, ceilalţi membri ai uniunii află că nu mai există bani la fondul de 2% - pentru ăştia există."

În aceeaşi discuţie este oferit şi un exemplu despre modul în care erau acordate împrumuturile. Sânziana Pop spune că informaţia ar fi ajuns la ea prin Victor Bârlădeanu.

"Acum două săptămâni, ducându-se la fond unde i se aprobase 500 de lei, l-a văzut pe Marin Sorescu intrând la Fulga cu o cerere în mână şi ridicând 5.000 de lei de la ghişeul fondului."

Într-o singură notă apar astfel Nichita Stănescu, Fănuş Neagu, Nicolae Breban, Ştefan Bănulescu, Marin Sorescu şi Victor Bârlădeanu. Conflictul financiar devine o hartă a lumii literare.

Securitatea notează şi că Nichita Stănescu şi Fănuş Neagu "sunt luaţi prin DUI (dosar de urmărire informativă - n.r.)" şi propune ca informaţiile să fie exploatate "în copie la materialele ce-i privesc".

La final, instrucţiunea adresată informatorului este clară: "Informatorul este instruit să îi urmărească în continuare".

Episodul arată cum se alimentau dosarele: un conflict de breaslă devenea informaţie pentru Securitate, o plângere privind un împrumut putea fi folosită pentru a urmări relaţiile dintre scriitori, iar rivalităţile financiare furnizau aparatului de supraveghere informaţii despre taberele şi alianţele din lumea literară.

Uniunea Scriitorilor, între instituţie şi putere informală

În spatele acestor relatări se conturează o Uniune a Scriitorilor care nu era doar o instituţie profesională. Pentru scriitorii vremii, accesul la Fondul Literar, la împrumuturi, la funcţii în reviste, la deplasări externe sau la sprijinul conducerii putea avea o importanţă majoră.

De aici şi intensitatea conflictelor. În cazul lui Nichita, privilegiile despre care vorbeşte Sânziana Pop se suprapun cu statutul său de mare poet. El era simultan beneficiar al prestigiului şi ţinta resentimentelor.

Securitatea avea astfel informaţii despre el din mai multe direcţii: atât din zona urmăririi sale pentru posibile manifestări politice, cât şi din interiorul lumii literare, unde era criticat pentru bani, funcţii sau relaţii.

Aceste două planuri se intersectau în dosarul "Socrate".

Incidentul Suedia: diplomaţie culturală, paşapoarte şi o delegaţie care se destramă

Toamna anului 1975 aduce unul dintre cele mai vii episoade din dosar: La 23 octombrie, în redacţia Luceafărul, are loc o discuţie în care Sânziana Pop apare "foarte tulburată".

Subiectul este iminenta plecare în Suedia a unui grup de scriitori: Nicolae Breban, Alexandru Ivasiuc, Gabriela Melinescu, Nichita Stănescu şi Marin Preda.

"Nu ştiu ce să mai înţeleg şi cine i-a lăsat să plece. Nouă ni se recomandă la şedinţele de partid să nu facem prea mare prietenie cu Breban, iar acum ne sfidează cu paşaportul în buzunar."

În aceeaşi relatare apar şi suspiciuni privind contactele scriitorilor cu străinii.

"Se ştia că orice contact cu străinii nu este văzut cu ochii cei mai buni, în vreme ce ei stau cu Kogelberg la Gabriela Melinescu acasă şi pun la cale tot felul de lucruri."

Sânziana Pop se întreabă şi de ce Breban ar fi iniţiat "săptămâni româneşti" în Suedia, în condiţiile în care făcuse, potrivit celor consemnate în document, declaraţii critice despre România.

"Mă miră că a iniţiat săptămâni româneşti în Suedia, fiindcă a declarat că noi suntem un popor cu mentalitate şi stil de viaţă tribale. Care este explicaţia acestor contradicţii, dacă li se dă voie să păstreze legături cu astfel de oameni? "

Paul Anghel şi resentimentul faţă de cei care pleacă

În aceeaşi seară, Sânziana Pop discută cu Paul Anghel despre plecare. Răspunsul lui este consemnat în document şi arată o altă sursă a resentimentului: diferenţa dintre scriitorii care munciseră în condiţii dificile şi cei care aveau acum acces la deplasări externe.

"Eu am făcut foame cu Cupşa în Bulgaria pentru a scrie despre războiul de independenţă", spune Paul Anghel.

Apoi îl atacă pe Alexandru Ivasiuc: "Dl Ivasiuc care face în România literară apologia imperiilor ce «taie rădăcinile» specificului naţional şi creează astfel de cultură merge pe banii Uniunii să se distreze în Suedia."

Despre Breban spune: "Dl Breban a fost şi a arătat ce poate face în străinătate. A-i da drumul încă o dată înseamnă că nu ne-am săturat de nebunia lui."

Şi încheie: "Dar în sfârşit, îi priveşte pe cei din Uniune."

Cuvintele sunt importante nu doar pentru ceea ce spun despre Ivasiuc sau Breban, ci pentru imaginea unei bresle în care plecarea în străinătate era un privilegiu şi putea deveni motiv de conflict.

Marin Preda refuză "ciorba"

Pe 24 octombrie, Sânziana Pop merge la Uniunea Scriitorilor şi vorbeşte cu Radu Cârneci, secretarul Uniunii. Îl întreabă despre plecarea în Suedia. Cârneci încearcă să delimiteze instituţia de deplasare: "Tot ce ştiu e că Uniunea nu are niciun amestec aici. Nu Uniunea i-a propus, nu ea le-a făcut formele. Se pare că au nu ştiu ce aprobări."

Apoi apare Marin Preda.

"Preda, auzind cu cine pleacă, şi-a amânat plecarea cu cinci zile."

Motivul este redat printr-o replică memorabilă: "Monşer, nu vreau să fiu în ciorba asta."

Replica spune, în doar câteva cuvinte, cât de prost era percepută asocierea cu restul grupului.

În discuţie este adus şi Nichita.

"L-am întrebat de Nichita."

Răspunsul lui Radu Cârneci: "Nichita nu mai pleacă, s-a îmbătat şi şi-a rupt mâna."

Este unul dintre momentele în care problema alcoolului apare în legătură directă cu activitatea publică a poetului şi se leagă de profilul conturat în alte documente din dosar: un scriitor cu nemulţumiri accentuate de consumul de alcool şi cu o viaţă descrisă drept dezorganizată.

Retragerea paşaportului lui Breban

Pe 26 octombrie, informaţiile ajung şi la Contemporanul. Georg Radu Chirovici îi spune interlocutoarei: "Lui Breban i s-a retras paşaportul sâmbătă seara."

Apoi adaugă: "Înseamnă că există totuşi o raţiune."

Grigore Arbore are o reacţie similară: "Domnule, eu înţeleg rostul să nu mai plece. N-am înţeles de ce li s-a dat întâi."

Documentul consemnează că măsura a produs "o satisfacţie clară".

În cazul lui Ivasiuc, Chirovici spune că acum a fost primit "cu entuziasm" la Contemporanul, după ce amânase "mereu, pe diferite motive, toate invitaţiile făcute".

Episodul Suedia devine astfel o miniatură a lumii culturale româneşti din acel moment: scriitori care se suspectează reciproc, deplasări care provoacă resentimente, paşapoarte retrase, relaţii cu străinii privite cu suspiciune şi o instituţie care încearcă să explice cine a aprobat şi cine nu a aprobat plecarea.

Iar în mijlocul tuturor se află Nichita, care, potrivit documentului, nici măcar nu mai poate pleca.

Portretul degradării: "Nu mai poate scrie nici două rânduri cu legătură între ele"

În aceeaşi perioadă, documentele Securităţii încep să construiască un portret tot mai sumbru al poetului.

La 4 iulie 1975, legătura oficială "SM", director la Editura Albatros, relatează despre întâlnirile sale cu Nichita Stănescu.

"În ultima perioadă, l-a întâlnit de mai multe ori constatând la susnumitul o stare de degradare fizică şi morală accentuată. Principala cauză e că consumă băuturi alcoolice."

Nichita ar fi afirmat, potrivit sursei, că nu poate renunţa la alcool.

"În dimineţile menţionate, Nichita Stănescu a afirmat că nu poate renunţa la băutură şi, deşi consumă cantităţi mici, se ameţeşte repede." Poetul "se plânge că nu mai poate scrie nici două rânduri cu legătură între ele. Îi tremură mâinile şi nu ştie cum să procedeze pentru a-şi ameliora starea sănătăţii."

Imaginea contrastează puternic cu portretul din documentele oficiale, unde poetul rămâne încă una dintre marile valori ale literaturii române.