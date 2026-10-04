Ruinele așezării antice pot fi comparate cu cele de la Pompei. Vile impunătoare, drumuri pavate și piațete spun povestea celor care trăiau acolo în urmă cu 2000 de ani.

Arheologii au continuat pe aproximativ 800 de metri săpăturile începute anul trecut, când au descoperit vestigii ale orașului Colonia Aurelia Apulensis. Au scos la lumina ruinele unor clădiri înalte de 8 metri, diverse obiecte și un mozaic din bucăți mici de marmură albă și neagră.

Miruna Libiță Partică - doctorand: „Formau un peisaj, un tip de pictură. Nu oricine avea acest mozaic, doar oamenii care aveau un anumit statut în provincia Dacia marmura se lua de la Bucova, dar există multe dovezi că aduceau marmură din import, din Turcia sau Grecia”.

În interiorul unei vile, arheologii au găsit o statuetă a zeului medicinei.

Astfel de drumuri pavate, bine păstrate, se mai găsesc în Asia Mică, la Efes sau în marile situri din Italia, Spania și Grecia.

Vilele din orașul antic aparțineau unor oameni înstăriți, spun arheologii.

Radu Ota – arheolog expert Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia: „Erau oameni foarte bogați, acei honestiores. Puteau să dețină funcții în consiliul local, putea să fie primar la fel ca la Roma se închiriau aceste locuințe care erau ca niște blocuri de locuințe pe 3-4 etaje ne dăm seama și după fundațiile zidurilor, sunt fundații cu 80 de cm grosime”.

În acest oraș la aceea vreme locuiau în jur de 30.000 de oameni, spun arheologii. Situl se află în perimetrul de protecție UNESCO.