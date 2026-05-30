Peste 100 de luptători de elită au participat la exercițiul tactic „Blue Guardians”. Scenariul unui jaf armat, urmat de o luare de ostatici, a fost dus la limită.

Scenariul a simulat un jaf armat într-o bancă. Mai mulți indivizi periculoși au încercat să fugă și să se baricadeze într-o clădire.

Zona a fost împânzită de forțe speciale din România, Republica Moldova și Ungaria. Momentul-cheie al exercițiului a fost intervenția elicopterului Black Hawk al Poliției Române.

După ce au coborât în rapel, luptătorii au ocupat poziții tactice și au securizat perimetrul. În tot acest timp, la sol se auzeau focuri de armă. Exercițiul a urmărit testarea capacității de reacție aeriană și coordonarea forțelor aflate în teren.

Tudor Costin, comisar-șef: „Exercițiul s-a bazat pe un scenariu cât mai aproape de realitate. Tot ce a fost observat de către ofițerii cu funcții de comandă va fi îmbunătățit. Colegii au fost angajați cu foc de către infractori, care erau înarmați. A urmat perioada de fixare a acestora într-o clădire, urmată de intervenția forțelor speciale, atât din elicopter, cât și de la sol. Au fost încercuiți și imobilizați în această clădire, iar răniții au fost evacuați pe calea aerului.”

Peste 100 de persoane din structurile speciale au participat la misiune: polițiști și luptători SAS din opt județe ale României, jandarmi, polițiști de penitenciare, militari și trupe de elită din Republica Moldova și Ungaria.

Brigada Specială Fulger din Republica Moldova: „Ne-am însușit câteva reguli noi, o tactică nouă pe care sperăm că o vom aplica pe parcursul serviciului în Republica Moldova.”

Brigada Specială Keszenleti Rendorseg din Ungaria: „Este o onoare să fim aici, la acest exercițiu de cooperare internațională de înaltă calitate. Am exersat toată săptămâna și am avut parte de un exercițiu grozav azi. A fost foarte util.”

Exercițiul internațional are loc o dată pe an, în Botoșani și Suceava.