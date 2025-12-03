Europa a ajuns la un acord pentru eliminarea importurilor de gaze din Rusia. Când va intra în vigoare

Stiri externe
03-12-2025 | 10:10
gaze rusia
Getty

Eurodeputaţii statelor europene au ajuns la un acord pentru a interzice toate importurile de gaz rusesc în Uniunea Europeană din toamna lui 2027, au anunţat ei în noaptea de marţi spre miercuri, informează AFP.

autor
Alexandru Toader

Acesta este un compromis între Parlamentul European, care dorea o interdicţie mai rapidă, şi statele membre, care doreau ceva mai mult timp.

Pentru gazoducte, interdicţia de contracte pe termen lung, cele mai sensibile, pentru că acoperă uneori zeci de ani, va intra în vigoare pe 30 septembrie 2027, sub rezerva ca stocurile să fie suficiente, şi se va aplica cel târziu de la 1 noiembrie 2027.

Pentru gazul natural lichefiat, GNL, interdicţia de contracte pe termen lung se va aplica de la 1 ianuarie 2027, conform anunţurilor preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru sancţionarea Rusiei.

Pentru contractele pe termen scurt, interdicţia se va aplica începând cu 25 aprilie 2026 pentru gazul natural lichefiat şi de la 17 iunie 2026 pentru gazul transportat prin gazoduct.

Citește și
politie romania
Doi bărbați s-au dat drept angajați ai unei companii de gaze și au furat zeci de mii de lei din casa unei vârstnice

Acest calendar va trebui să fie aprobat o ultimă dată de către statele membre şi Parlament, însă acest acord deschide calea spre un vot fără surprize.

Companiile europene vor putea invoca un caz de "forţă majoră" pentru a justifica în mod legal aceste rezilieri de contracte, menţionând interdicţia de importuri decisă de UE.

Executivul european a optat mai degrabă pentru o propunere legislativă decât pentru sancţiuni, pentru că aceasta poate fi adoptată cu o majoritate calificată a statelor membre.

Scopul este de a evita un veto al Ungariei şi Slovaciei, considerate apropiate de Moscova şi care se opun ferm acestor măsuri.

La aproape patru ani de la declanşarea invaziei împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană vrea să lase Rusia fără sumele substanţiale provenite din livrările sale de gaz şi care îi finanţează efortul de război.

Partea gazului rusesc în importurile de gaz ale Uniunii Europene s-a redus de la 45% în 2011 la 19% în 2024.

Însă, chiar dacă UE s-a străduit să îşi reducă aprovizionările prin gazoducte, ea s-a întors în parte spre gazul natural lichefiat (GNL) transportat pe nave, descărcat în porturi, regazificat şi apoi injectat în reţeaua europeană.

După SUA (45%), Rusia ocupa un loc central cu 20% din importurile de GNL ale UE în 2024, cu 20 de miliarde de metri cubi din sutele de miliarde importate.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, gaz, europa,

Dată publicare: 03-12-2025 10:08

Articol recomandat de sport.ro
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
Citește și...
Explozie și incendiu la un bloc de trei etaje din Constanța, de la o acumulare de gaze. Fumul gros s-a văzut de la distanță
Stiri actuale
Explozie și incendiu la un bloc de trei etaje din Constanța, de la o acumulare de gaze. Fumul gros s-a văzut de la distanță

A fost panică, luni seară, într-un cartier din Constanța. O acumulare de gaze a produs o explozie și apoi un incendiu într-un apartament.

Doi bărbați s-au dat drept angajați ai unei companii de gaze și au furat zeci de mii de lei din casa unei vârstnice
Stiri actuale
Doi bărbați s-au dat drept angajați ai unei companii de gaze și au furat zeci de mii de lei din casa unei vârstnice

Doi bărbaţi, unul din Bucureşti, celălalt din Reşiţa, au fost arestaţi preventiv după ce, pretinzând că sunt angajaţi ai unei companii furnizoare de gaze naturale, au intrat în locuinţa unei vârstnice din Braşov, de unde furat zeci de mii de lei.

Șeful diplomației maghiare, la București: Ungaria vrea să importe gaze din zăcământul Neptun Deep
Stiri actuale
Șeful diplomației maghiare, la București: Ungaria vrea să importe gaze din zăcământul Neptun Deep

Ungaria este interesată de diversificare şi de importul de gaze din zăcământul Neptun Deep, din Marea Neagră, a afirmat marţi ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, la o conferinţă de presă pe teme de energie.

Recomandări
Tot mai mulți tineri fac terapie pentru a scăpa de dependența de jocuri de noroc. Orașele cu cele mai multe cereri
Stiri actuale
Tot mai mulți tineri fac terapie pentru a scăpa de dependența de jocuri de noroc. Orașele cu cele mai multe cereri

Tot mai mulți tineri români cer ajutor specializat pentru a scăpa de dependența de jocurile de noroc.

Acord istoric în UE pentru combaterea corupției, după mai mult de doi ani de negocieri. Ce prevede textul
Stiri externe
Acord istoric în UE pentru combaterea corupției, după mai mult de doi ani de negocieri. Ce prevede textul

Legislatorii UE au ajuns la un acord privind prima lege la nivelul blocului comunitar pentru combaterea corupției. Infracțiunile, termenele de prescripție și limitele pedepselor vor fi similare, pentru combaterea consecventă în țările europene.

Trimișii lui Trump nu au reușit să îl convingă pe Putin, la Kremlin. La ce nu a renunțat liderul rus în cele 5 ore discuții
Stiri externe
Trimișii lui Trump nu au reușit să îl convingă pe Putin, la Kremlin. La ce nu a renunțat liderul rus în cele 5 ore discuții

Reuniunea dintre emisarul american Steve Witkoff şi preşedinele rus Vladimir Putin, care a durat cinci ore, marţi, la Kremlin, a fost catalogată drept ”productivă” de către emisarul rus în probleme economice internaţionale Kirill Dmitriev.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Decembrie 2025

50:10

Alt Text!
La Măruță
02 Decembrie 2025

01:30:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28