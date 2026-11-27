Se deschide sezonul de schi în România. Primele pârtii îi așteaptă pe turiști la Păltiniș și Azuga
Așteptarea a luat sfârșit pentru pasionații sporturilor de iarnă. De vineri, 27 noiembrie, cel puțin la Păltiniș, în județul Sibiu, și la Azuga, în Prahova, se schiază. Transalpina vă așteaptă din weekend.
Sursa: ProTV
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Gazdele s-au străduit să crească prețurile cât mai puțin, spre deloc.
Ultimele nopți cu temperaturi sub pragul înghețului le-au fost de ajutor celor care produc zăpada pentru pârtii. La Păltiniș, primii care se vor bucura de trasee sunt cei care s-au înscris la un concurs de schi. De sâmbătă, 28 noiembrie, însă, este așteptată toată lumea.
Horea Braniște le-a luat-o tuturor înainte, pentru că practică schiul de tură și nu are nevoie de instalații.
Reporter: „Și cum v-ați pregătit fizic?”
Horea Braniște, schior: „Cam toată vara, primăvara-vară, pe bicicletă, pe munte, drumeții, nu fac sport de performanță, dar trebuie să menținem.”
În centrele pentru închirierea echipamentului se fac ultimele retușuri. Cunoscătorii vin cu recomandări.
Schi la Azuga, cu prețuri neschimbate
Și la Azuga, începătorii au chiar de vineri două pârtii la dispoziție. Monitorii de schi au deja liste pentru noul sezon.
Andrei Pintenaru, monitor de schi: „Sunt și foarte mulți curioși care vor să încerce de 1 Decembrie să schieze la Azuga.”
Reporter: „Prețurile?”
Andrei Pintenaru, monitor de schi: „Au rămas la fel. Este 200 de lei ora individuală.”
La acest centru de închirieri, 500 de seturi de echipament își așteaptă clienții. Costă 100 de lei pe zi.
Diana Bunea, administrator centru de închirieri: „Le-am pregătit intens, clăparii i-am dezinfectat, căștile sunt dezinfectate complet, ceruirea este potrivită pentru acest sezon de schi.”
Cu pârtii lungi, proaspăt ninse, domeniul schiabil Transalpina dezvăluie vizitatorilor un peisaj de poveste. Schiorii pot ataca pantele înzăpezite începând de sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 10:00. Mulți și-au făcut rezervări în zonă, când startul sezonului nici nu era sigur.
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