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Investiția vizează proiectarea și execuția lucrărilor, operarea, întreținerea și reparațiile în garanție și postgaranție, având ca obiect „Modernizarea sistemului benzi bagaje Terminal Extindere Plecări AIHCB – BHS NORD”.

Se va moderniza integral sistemul de procesare a bagajelor de pe fluxul de plecări din zona terminalului nou, prin integrarea tuturor echipamentelor hardware și software destinate transportului, scanării, verificării și controlului de securitate al bagajelor pasagerilor.

Capacitate mai mare de procesare a bagajelor și reducerea timpilor de așteptare

Sistemul de echipamente și programe de comandă destinate fluxului bagajelor de cală reprezintă circuitul bagajelor în aeroport, care începe odată cu predarea la ghișeele de check-in, continuă cu scanarea și transportarea pe benzi în zona de subsol, pentru controale de securitate realizate automatizat pe mai multe niveluri, partea finală fiind direcționarea prin scanare spre alte zone de benzi în vederea ultimei etape, transportul către aeronave.

Prin această investiție se urmărește creșterea capacității de procesare a bagajelor de cală, reducerea timpilor de procesare, sporirea fiabilității sistemului și eficientizarea activității operaționale, contribuind astfel la îmbunătățirea calității serviciilor oferite pasagerilor.

Lucrările vor dura cel mult 20 de luni

Lucrările se vor desfășura pe o perioadă de maximum 20 de luni și vor fi etapizate, astfel încât să permită funcționarea permanentă a mai multor ghișee de check-in, asigurându-se o capacitate de procesare a bagajelor de minimum 50% din capacitatea existentă a sistemului.

În perioada lucrărilor la zona de Plecări Nord, sistemul actual de procesare, transport și control al bagajelor de cală din zona Plecări Sud va funcționa permanent la capacitate maximă, pentru menținerea în condiții optime a activității operaționale a aeroportului.

Valoarea proiectului este estimată la 36,8 milioane de euro, iar finanțarea este asigurată din bugetul CNAB, prin sursele proprii dedicate programului de investiții și modernizare a infrastructurii aeroportuare.

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