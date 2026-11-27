Sistemul de procesare a bagajelor de la Aeroportul „Henri Coandă” va fi modernizat. Cât vor dura lucrările
Compania Națională Aeroporturi București a lansat licitația pentru modernizarea sistemului de scanare, verificare și control al bagajelor pasagerilor la Terminalul Plecări Nord al Aeroportului „Henri Coandă”, se arată într-un comunicat de presă.
Sursa: StirilePROTV
Generează rezumat cu AI
DIN ARTICOL
Investiția vizează proiectarea și execuția lucrărilor, operarea, întreținerea și reparațiile în garanție și postgaranție, având ca obiect „Modernizarea sistemului benzi bagaje Terminal Extindere Plecări AIHCB – BHS NORD”.
Se va moderniza integral sistemul de procesare a bagajelor de pe fluxul de plecări din zona terminalului nou, prin integrarea tuturor echipamentelor hardware și software destinate transportului, scanării, verificării și controlului de securitate al bagajelor pasagerilor.
Capacitate mai mare de procesare a bagajelor și reducerea timpilor de așteptare
Sistemul de echipamente și programe de comandă destinate fluxului bagajelor de cală reprezintă circuitul bagajelor în aeroport, care începe odată cu predarea la ghișeele de check-in, continuă cu scanarea și transportarea pe benzi în zona de subsol, pentru controale de securitate realizate automatizat pe mai multe niveluri, partea finală fiind direcționarea prin scanare spre alte zone de benzi în vederea ultimei etape, transportul către aeronave.
Prin această investiție se urmărește creșterea capacității de procesare a bagajelor de cală, reducerea timpilor de procesare, sporirea fiabilității sistemului și eficientizarea activității operaționale, contribuind astfel la îmbunătățirea calității serviciilor oferite pasagerilor.
Lucrările vor dura cel mult 20 de luni
Lucrările se vor desfășura pe o perioadă de maximum 20 de luni și vor fi etapizate, astfel încât să permită funcționarea permanentă a mai multor ghișee de check-in, asigurându-se o capacitate de procesare a bagajelor de minimum 50% din capacitatea existentă a sistemului.
În perioada lucrărilor la zona de Plecări Nord, sistemul actual de procesare, transport și control al bagajelor de cală din zona Plecări Sud va funcționa permanent la capacitate maximă, pentru menținerea în condiții optime a activității operaționale a aeroportului.
Valoarea proiectului este estimată la 36,8 milioane de euro, iar finanțarea este asigurată din bugetul CNAB, prin sursele proprii dedicate programului de investiții și modernizare a infrastructurii aeroportuare.
Video recomandate
La 20 de ani de la condamnarea comunismului, volumul „Nimic de negociat!” readuce în atenție un moment istoric controversat
La 20 de ani de la condamnarea comunismului, volumul „Nimic de negociat!” readuce în atenție un moment istoric controversat
Bucureștiul a intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. S-a deschis târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei. „E uimitor”
Se deschide sezonul de schi în România. Primele pârtii îi așteaptă pe turiști la Păltiniș și Azuga
Surse: Cântăreții de manele audiați în dosarul Cămătarilor ar fi refuzat să depună mărturie împotriva lui Nuțu și Sile
Opere de milioane de dolari, expuse în premieră la Timișoara. Lucrările pictorului Giorgio de Chirico, păzite cu arma
Extrema dreaptă germană atacă din nou românii din Germania: „Trăiesc în lux din ajutoare”. Reacție dură de la Cotroceni
Româncă de 24 de ani, ucisă cu bestialitate de partenerul ei italian. Bărbatul s-a aruncat apoi de pe un pod
PSD vrea să taxeze accesul la informațiile publice. Argumentul: Unele cereri sunt imposibil de onorat în 30 de zile
Apare o nouă plajă în sudul litoralului, unde intrarea în apă va fi una lină. Nisipul, cu conținut scăzut de scoică
O femeie dispărută de peste o lună, găsită dezmembrată și ascunsă în două valize. Crima a șocat Republica Moldova
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit