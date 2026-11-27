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„Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au intervenit la un accident rutier soldat cu pagube materiale, produs pe autostrada A1, la km 257+400 m, pe sensul de mers Sibiu – Sebeș, în zona localității Cristian”, a precizat IPJ Sibiu.

Ursul ar fi intrat pe carosabil și a fost lovit de o autoutilitară, care s-a răsturnat în urma impactului, ocupând prima bandă și banda de urgență.

„Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că un urs ar fi pătruns pe partea carosabilă a autostrăzii, fiind acroșat de o autoutilitară, care, în urma impactului, s-a răsturnat pe banda nr. 1 și pe banda de urgență. Ulterior, două autoturisme care circulau în spatele autoutilitarei au intrat în coliziune cu aceasta”, a mai transmis sursa citată.

În urma accidentului nu au fost înregistrate victime, evenimentul rutier soldându-se exclusiv cu pagube materiale.

Cadavrul ursului a fost ridicat de reprezentanții CNAIR, urmând să fie predat gestionarului fondului cinegetic din zonă.

Traficul rutier pe autostrada A1, pe sensul Sibiu – Sebeș, s-a desfășurat timp de aproximativ 40 de minute doar pe banda a doua.